Restam poucos dias para a virada do ano e, consequentemente, a abertura da janela de transferências em janeiro – que deve confirmar o empréstimo de Endrick pelo Real Madrid junto ao Olympique de Lyon. O atacante brasileiro chega na França com a expectativa de ganhar mais oportunidades e minutagem em campo, o que não aconteceu até aqui no futebol espanhol.

Concorrentes e ataque em baixa

No atual elenco do Lyon, a concorrência pelo posto de centroavante e posições mais avançadas envolve nomes como Martín Satriano, atacante uruguaio que atua preferencialmente como referência no ataque, e Pavel Šulc, jogador mais ofensivo que costuma disputar espaço no meio e nas posições de criação avançada.

Satriano tem sido utilizado com regularidade pelo técnico Paulo Fonseca e aparece entre os mais frequentes nas formações ofensivas da equipe francesa. O uruguaio, no entanto, não detém números tão expressivos: são apenas três gols e uma assistência em 17 jogo da temporada. O artilheiro do time mesmo é Pavel Šulc, com 9 gols, além do também meio-campista Tolisso.

Além desses, o Lyon possui ofensivos jovens como Afonso Moreira e Malick Fofana, dois pontas promissores que contribuem no setor ofensivo e já marcaram gols importantes na temporada. Enquanto Moreira soma alguns tentos e atua principalmente pelas alas, Fofana oferece velocidade e drible pelo flanco, sendo alternativa importante para Fonseca. Há ainda nomes como Enzo Molebé e Alejandro Rodríguez, opções mais jovens com menor participação até aqui, mas com potencial de crescimento ao longo da temporada.

Importante destacar que um dos destaques ofensivos da última temporada, Rayan Cherki, já não está mais no clube, vendido para o Manchester City em junho de 2025, reforçando a necessidade do Lyon em buscar reforços criativos e goleadores no setor ofensivo. O Lyon, por exemplo, tem o pior ataque da Ligue 1 dentre os primeiros colocados: são 22 gols marcados em 16 jogos – são 14 gols a menos que o Marselha, melhor ataque, com 36 tentos.

Com a chegada de Endrick, a tendência é que ele inicialmente atinja minutos significativos como suplente de luxo, sobretudo devido à sua pouca experiência na Europa e à necessidade de adaptação ao estilo tático francês. Contudo, se o brasileiro mostrar rendimento alto nos treinos e nos poucos minutos iniciais em campo, ele pode sim disputar a vaga de titular com Satriano.

Situação do Lyon na Ligue 1 e Liga Europa