Empresa de criptomoedas adquire participação de gigante europeu

Em fevereiro de 2025, a Tether, uma empresa renomada no setor de criptomoedas, anunciou a aquisição de uma participação minoritária na Juventus, um dos clubes mais prestigiados da Série A italiana. Este movimento representa um dos primeiros investimentos significativos de uma empresa de ativos digitais em um clube de futebol europeu de elite. A transação foi realizada através do braço de investimentos da Tether, conhecido como Tether Investments.

Embora os detalhes financeiros do acordo não tenham sido divulgados, a Tether revelou que sua participação ultrapassou 5% dos direitos de voto na Juventus. Este investimento não envolveu a compra de ações da Exor, a empresa controlada pela família Agnelli, que detém 64% do clube. A entrada da Tether no mundo do futebol visa criar uma sinergia entre esportes e ativos digitais, elevando essa relação a um novo patamar.

Qual é o impacto do investimento da Tether na Juventus?

A aquisição pela Tether ocorre em um momento crítico para a Juventus, que enfrenta desafios financeiros significativos. Em 2023/24, o clube registrou um prejuízo de 199,2 milhões de euros, agravado por sua exclusão das competições europeias devido a alegações de contabilidade falsa e manipulação de mercado. A injeção de capital da Tether oferece uma nova alternativa de financiamento para o clube, que busca estabilizar suas finanças e retomar o caminho do sucesso.

Além disso, o investimento da Tether na Juventus destaca a crescente presença das criptomoedas no esporte tradicional. As ações da Juventus subiram 4,7% após o anúncio, refletindo a confiança do mercado na capacidade da Tether de trazer inovação e estabilidade financeira ao clube.

Como a Tether planeja integrar tecnologias digitais no esporte?

A Tether não apenas busca investir em clubes esportivos, mas também pretende integrar suas especialidades em ativos digitais, inteligência artificial e biotecnologia ao setor esportivo. Paolo Ardoino, CEO da Tether, destacou que a empresa está comprometida em explorar colaborações inovadoras que possam revolucionar a indústria esportiva globalmente.

Com mais de 400 milhões de usuários e uma capitalização de mercado superior a 140 bilhões de dólares, a Tether já demonstrou seu potencial em diversas áreas, incluindo energia renovável, telecomunicações e educação. A empresa vê no esporte uma oportunidade única para expandir sua influência e promover a adoção de tecnologias emergentes.

O que o futuro reserva para a parceria entre Tether e Juventus?

A Juventus já havia mostrado abertura para o mundo das criptomoedas em parcerias anteriores, como com a plataforma de tokens de fãs Socios.com em 2018 e com a Zondacrypto em 2024. A colaboração com a Tether pode intensificar essa tendência, permitindo que o clube explore novas formas de engajamento com os fãs e fontes de receita.

Com a Tether como parceira, a Juventus tem a oportunidade de se posicionar na vanguarda da inovação tecnológica no futebol, potencialmente redefinindo a forma como os clubes interagem com seus torcedores e gerenciam suas operações financeiras. A parceria promete não apenas fortalecer a posição financeira da Juventus, mas também abrir caminho para novas possibilidades no cruzamento entre esportes e tecnologia.

