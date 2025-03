Em crise, United enfrenta Real Sociedad na Europa League; veja onde assistir ao vivo

Manchester United e Real Sociedad se enfrentam em um momento crucial da temporada. Após uma sequência de três empates por 1 a 1, a equipe inglesa busca uma vitória para garantir sua continuidade na Liga Europa. Este torneio é visto como uma oportunidade vital para assegurar uma vaga na próxima edição da Champions League, especialmente devido ao desempenho abaixo do esperado na Premier League, onde ocupa a 14ª posição.

Por outro lado, a Real Sociedad também enfrenta dificuldades, sem vencer há quatro jogos. A equipe espanhola perdeu para o Sevilla por 1 a 0 na La Liga no último fim de semana. Agora, eles esperam surpreender o Manchester United em Old Trafford e avançar na competição europeia.

Bruno Fernandes pelo United – Fonte: Instagram/@manchesterunited

Quais são as expectativas para o jogo?

As expectativas para o confronto entre Manchester United e Real Sociedad no dia 14 de março de 2025 às 14h00 no horário de Brasília são altas, com ambos os times precisando de uma vitória para melhorar suas respectivas campanhas. O Manchester United, jogando em casa, é visto como favorito, mas a Real Sociedad tem potencial para causar problemas, especialmente se conseguir explorar as fragilidades defensivas dos ingleses.

Além disso, jogos decisivos como este tendem a ser intensos e disputados, o que pode resultar em um número elevado de escanteios. A necessidade de vitória do Manchester United pode levar a um jogo mais ofensivo, aumentando as chances de lances de bola parada.

Por que esperar mais de 9.5 escanteios na partida?

Historicamente, partidas decisivas na Liga Europa apresentam um número elevado de escanteios, especialmente quando uma das equipes precisa desesperadamente da vitória. No caso do Manchester United, a pressão por um resultado positivo pode levar a um estilo de jogo mais agressivo, resultando em mais ataques e, consequentemente, mais escanteios.

Além disso, a Real Sociedad, ciente da necessidade de um bom resultado, também pode adotar uma postura ofensiva, contribuindo para o aumento do número de escanteios. Portanto, é razoável esperar que o total de escanteios ultrapasse 9.5 durante o confronto.

Como os times podem se preparar para este confronto?

Para o Manchester United, a preparação deve focar em melhorar a eficácia ofensiva e corrigir falhas defensivas que têm custado pontos importantes na temporada. A equipe precisa encontrar um equilíbrio entre ataque e defesa para evitar surpresas desagradáveis.

Já a Real Sociedad deve concentrar seus esforços em explorar as fraquezas do United, especialmente em jogadas de contra-ataque. A equipe espanhola também precisa ser sólida defensivamente para resistir à pressão que certamente enfrentará em Old Trafford. O jogo será transmitido hoje pela CazéTV no Youtube.

Fonte: UOL e Lance!

