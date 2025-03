Eliminatórias da Copa: Noruega enfrenta Moldávia com time estrelado; onde assistir

A seleção da Noruega, liderada por suas estrelas Erling Haaland e Martin Ødegaard, está pronta para iniciar sua jornada nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio será contra a Moldávia, em um confronto marcado para este sábado, 22 de março, às 14h, transmitida pelos canais Sportv e Globoplay no Estádio Zimbru, em Chisinau. A expectativa é alta, já que a Noruega busca retornar ao Mundial após uma ausência que dura desde 1998.

Publicidade

O técnico Ståle Solbakken tem à disposição um elenco forte e sem desfalques significativos. A equipe está confiante após uma boa campanha na Liga das Nações, onde garantiu a promoção para a Liga A. O jogo contra a Moldávia será transmitido ao vivo pelo Sportv e pelo Globoplay, permitindo que os fãs acompanhem cada lance dessa importante partida.

Jogadores da seleção da Noruega – Fonte: Instagram/@herrelandslaget

Qual é a escalação provável da Noruega contra a Moldávia?

Para o confronto contra a Moldávia, Solbakken deve escalar um time ofensivo, com Haaland e Alexander Sørloth liderando o ataque. No meio-campo, Ødegaard, que também é o capitão da equipe, será responsável por orquestrar as jogadas. A defesa contará com jogadores experientes, como Ole Kristian Selnæs e Leo Østigård, garantindo solidez na retaguarda.

Publicidade

A provável escalação da Noruega é: Jacob Karlstrøm no gol; Marcus Pedersen, Andreas Hanche-Olsen, Østigård e Julian Ryerson na defesa; Patrick Berg, Ødegaard, Sander Berge e Fredrik Aursnes no meio-campo; Haaland e Sørloth no ataque. Com essa formação, a Noruega espera conquistar os três pontos e começar bem sua campanha nas Eliminatórias.

Como foi o desempenho recente da Noruega?

A Noruega chega para as Eliminatórias embalada por uma série de bons resultados na Liga das Nações. Em seus últimos jogos, a equipe obteve vitórias convincentes, como o 5 a 0 sobre o Cazaquistão e o 4 a 1 contra a Eslovênia. Esses resultados demonstram a força do time e aumentam a confiança para os desafios que estão por vir.

Além disso, a promoção para a Liga A da Liga das Nações é um indicativo do crescimento da seleção norueguesa no cenário europeu. A equipe busca manter esse momento positivo e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026, um objetivo que tem mobilizado jogadores e comissão técnica.

Publicidade

Quais são os próximos desafios da Noruega nas Eliminatórias?

Após o confronto contra a Moldávia, a Noruega terá pela frente mais três partidas importantes nas Eliminatórias. No dia 25 de março, enfrentará Israel fora de casa, em um jogo que promete ser bastante disputado. Em junho, a equipe terá dois compromissos: um adversário ainda a ser confirmado no dia 6, e a Estônia no dia 9.

Esses jogos serão cruciais para as ambições da Noruega de retornar ao cenário mundial. A equipe está determinada a mostrar seu potencial e conquistar uma vaga no próximo Mundial, contando com o talento de seus principais jogadores e o apoio de sua torcida.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.