Eliminatórias da Copa do Mundo: Polônia enfrenta Malta; onde assistir ao jogo e análise

No dia 24 de março de 2025, as seleções da Polônia e Malta se enfrentam pela 2ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para as 16h45 (horário de Brasília) no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. Este jogo é crucial para ambas as equipes, que buscam somar pontos importantes na competição.

A transmissão do jogo no Brasil será feita pelo canal ESPN, disponível na TV por assinatura, e também pelo serviço de streaming Disney. As duas seleções estão no grupo G, juntamente com Finlândia, Lituânia e o perdedor do confronto entre Holanda e Espanha nas quartas de final da Nations League.

Lewandowski deve ser a surpresa da Polônia para o próximo jogo – Fonte: EFE/EPA/KARA THOMAS

Como estão as equipes nas Eliminatórias?

Na primeira rodada das Eliminatórias, a Polônia conseguiu uma vitória em casa contra a Lituânia, vencendo por 1 a 0. Esta vitória inicial dá à equipe polonesa uma posição vantajosa no grupo. Por outro lado, Malta enfrentou a Finlândia em casa e sofreu uma derrota pelo mesmo placar, 1 a 0, o que coloca a equipe em uma situação desafiadora.

Com base nesses resultados, a Polônia busca manter o ritmo e garantir mais três pontos, enquanto Malta precisa urgentemente de uma vitória para se manter competitiva na busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Quais são as prováveis escalações?

Para o confronto, a Polônia deve entrar em campo com a seguinte formação: Skorupski no gol; Piatkowski, Bednarek e Kiwior na defesa; Cash, Moder, Szymanski, Piotrowski e Frankowski no meio-campo; Swiderski e Lewandowski no ataque. O técnico Michal Probierz aposta em uma equipe equilibrada e experiente.

Malta, por sua vez, deve alinhar com Bonello no gol; Muscat, Pepe e Carragher na defesa; Mbong, Guillaumier, Teuma e Camenzuli no meio-campo; Tuma, Mbong e Satariano no ataque. Sob o comando do técnico Emilio de Leo, a equipe maltesa busca surpreender os poloneses com uma estratégia ousada.

Quais são os próximos desafios das equipes?

Após o confronto contra Malta, a Polônia enfrentará a Finlândia no dia 10 de junho, fora de casa, pela terceira rodada das Eliminatórias. Este jogo será crucial para a Polônia, que busca consolidar sua posição no grupo. Malta, por sua vez, jogará contra a Lituânia em casa no dia 7 de junho, também pelas Eliminatórias. Este será um jogo importante para Malta, que precisa de uma vitória para manter suas esperanças de classificação.

Com as Eliminatórias em pleno andamento, cada jogo é uma oportunidade para as equipes se destacarem e garantirem sua vaga na Copa do Mundo de 2026. A expectativa é de que o confronto entre Polônia e Malta seja emocionante e repleto de ação.

