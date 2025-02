Ederson, goleiro do City, tem mais assistências do que essas 10 estrelas

Ederson Moraes, o icônico goleiro do Manchester City, recentemente estabeleceu um recorde significativo na Premier League ao tornar-se o goleiro com mais assistências da história do campeonato. Sua habilidade única de contribuir ofensivamente coloca-o à frente de alguns dos jogadores mais talentosos que passaram pela liga inglesa. Embora seja uma façanha notável para qualquer jogador, é ainda mais impressionante para um goleiro, cuja principal função não é a criação de jogadas.

Sua performance não apenas o destaca entre os arqueiros, mas também o posiciona acima de estrelas internacionais no quesito de assistências. Este feito foi consolidado após uma assistência para Omar Marmoush, com um passe longo e preciso que atravessou o campo, culminando em um gol espetacular para o City. Curiosamente, esta habilidade de Ederson supera a de muitos meio-campistas e atacantes renomados que também disputaram a Premier League.

Ederson com o troféu de melhor goleiro da temporada no prêmio Fifa The Best – Adrian Dennis/AFP

Quais estrelas têm menos assistências que Ederson?

Surpreendentemente, Ederson registra mais assistências do que alguns jogadores bastante famosos na história do futebol. Entre os brasileiros que ficaram atrás do goleiro em assistências, encontram-se nomes como Bernard e Kleberson. Mas a lista ganha ainda mais relevância quando se observam jogadores internacionais de renome que atuaram em posições mais ofensivas, onde se espera que contribuições para gols sejam mais comuns.

Os tops internacionais que ficam atrás

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) – 5 assistências
Thiago Alcantara (Liverpool) – 4 assistências

Edinson Cavani (Manchester United) – 4 assistências
Deco (Chelsea) – 4 assistências

Juan Sebastián Verón (Manchester United) – 4 assistências
Samuel Eto'o (Chelsea e Everton) – 3 assistências

Javier Mascherano (West Ham e Liverpool) – 3 assistências
Andrés D'Alessandro (Portsmouth) – 2 assistências

Edgar Davids (Tottenham e Crystal Palace) – 2 assistências
Mario Balotelli (Manchester City) – 1 assistência

Como Ederson superou tamanhas estrelas?

A habilidade de Ederson de realizar assistências vem de suas capacidades excepcionais de jogador de linha e visão de jogo. Com um excelente controle de bola e precisão em lançamentos longos, ele consegue criar oportunidades de gol, algo que surpreende considerando que sua principal responsabilidade é defender a meta do Manchester City. Ainda que muitos dos jogadores citados tenham habilidades ofensivas notáveis, o diferencial de Ederson está na sua visão e técnica inusitadas para um goleiro.

Este recorde reafirma o quão multifacetado o futebol pode ser e como jogadores de diferentes posições podem surpreender e redefinir o que se entende como contribuição dentro de campo. Para Ederson, não apenas defender, mas também participar ativamente das jogadas de ataque, tornou-se parte essencial de seu estilo e marca registrada na Premier League.

