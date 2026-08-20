O volante Éderson, da Atalanta, abriu o jogo sobre a transferência frustrada ao Manchester United. Em entrevista à italiana Sky Sports, o brasileiro admitiu não entender a razão pela qual os Red Devils desistiram da negociação.

“Sinceramente, não faço ideia do que aconteceu. Sempre tive interesse de outros clubes, e eu poderia ter ido para outro time inglês”, comentou.

A desistência do United aconteceu após a realização de exames médicos na Inglaterra, segundo o ge. Éderson, contudo, afirma que não os resultados não apresentaram problemas. “Os exames correram bem, não sei o que mudou. Estou na Atalanta há quatro anos e sempre joguei”, afirmou.

Após a frustrada transferência ao clube inglês, Éderson decidiu ficar na Atalanta. O volante renovou com o clube italiano até junho de 2031.

“Eu poderia simplesmente ter esperado para ver o que aconteceria, mas o ótimo relacionamento com o clube me convenceu a ficar e assinar um novo contrato”, relatou.