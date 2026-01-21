Uma das principais joias do Barcelona, o meia Pedro “Dro” Fernández foi afastado dos treinamentos pelo clube catalão. A decisão envolvendo a promessa de apenas 18 anos é motivada pela decisão de Dro e de seus empresários de deixar o clube antes do fim do vínculo, em junho de 2027.

Segundo informações de veículos de imprensa europeus, o jogador já tem um acerto com o Paris Saint-Germain, que pagará a multa de 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões pela cotação atual).

“A situação dele é terrível, para mim. Ele tem 18 anos, é jovem. Teve a oportunidade de jogar na equipe principal. Ele é o futuro do clube. Meu conselho é que dinheiro não é a coisa mais importante. O importante é jogar partidas. O jogador e sua família tomam decisões diferentes, e eu estou decepcionado com isso”, disse o técnico Hansi Flick, em entrevista na última semana.

O Barça corria para renovar o contrato do prodígio, mas as tratativas não avançaram.

Quem é Dro Fernández

Considerado uma joia de La Masia, o meio-campista chamou a atenção na Europa participando diretamente com uma assistência para o gol marcado por Fermín López na goleada por 6 a 1 do Barcelona contra o Olympiacos, em outubro de 2025.

Curiosamente, essa era somente a sua segunda partida na equipe principal. Ele só havia jogado por 45 minutos em sua estreia, na vitória por 2 a 1 diante da Real Sociedad, em 28 de setembro. Ao todo, foram só cinco partidas pelo Barcelona.

Nascido em Nigrán, localizada na província de Ponte Vedra, na Galícia, e também com origiem filipina, o jovem talento chegou ao clube em 2022, depois de se destacar no Val Miñor Ningrán. Passou pelas categorias sub-15, sub-17 e sub-19, antes de ganhar na última temporada e nesta suas primeiras chances no Barça B.