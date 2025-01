Deschamps estipula data para deixar a seleção francesa

Didier Deschamps anunciou nesta quarta-feira, 8, que deixará o comando da seleção francesa ao término da Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, nos Estados Unidos e no Canadá.

“Estou aqui desde 2012 e meu ciclo se encerrará nesse momento, porque tudo tem um fim. Cumpri minha missão com o mesmo desejo e paixão de manter a seleção francesa no mais alto nível, mas 2026 será o momento certo para encerrar”, declarou o treinador, em entrevista ao jornal francês TF1.

Deschamps, que conduziu a França ao título da Copa do Mundo de 2018, deixou claro que sua trajetória com os Bleus será concluída após uma história marcada por sucesso e conquistas. “Você nunca quer que acabe quando a história é linda, mas é preciso saber dizer ‘pare’”.

Campeão do mundo como atleta, em 1998, Deschamps assumiu a seleção francesa após o fracasso de Laurent Blanc na Euro-2012, e desde então dirigiu a equipe nas Copas de 2014 (quartas de final), 2018 (campeão) e 2022 (vice-campeão).

A seleção francesa disputará as quartas de final da Liga das Nações em março, na Croácia, com boas chances de avançar para as fases decisivas. Deschamps já venceu o torneio em 2021 e busca repetir o feito antes de iniciar a campanha nas Eliminatórias para o Mundial de 2026, que será oficialmente sua última competição à frente da França.

Há muitos anos, Zinedine Zidane, seu companheiro no título de 1998 e nos tempos de Juventus, é especulado como provável substituto de Deschamps. O ex-craque está sem clube desde que deixou o Real Madrid desde 2021.