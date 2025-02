O Zenit São Petersburgo, um dos clubes mais proeminentes da Rússia, tem chamado a atenção no mercado de transferências por suas propostas financeiras significativas. Recentemente, o clube fez ofertas substanciais para jogadores como Rodrigo Garro e Gerson, do Corinthians e Flamengo, respectivamente. Mas o que sustenta essa capacidade financeira do Zenit, especialmente em um cenário global onde muitos clubes enfrentam restrições econômicas?

O futebol mundial tem visto um aumento nas cifras das transferências, com a FIFA relatando um recorde de US$ 2,3 bilhões movimentados apenas na janela de janeiro de 2025. No entanto, o Zenit, apesar de não estar no epicentro financeiro do futebol europeu, continua a ser um jogador importante no mercado, especialmente em relação a jogadores brasileiros.

Garro pelo Corinthians

Qual é a origem da fortuna do Zenit?

A origem da fortuna do Zenit está fortemente ligada à Gazprom, uma gigante estatal russa no setor de gás natural. Desde 2005, a Gazprom é a patrocinadora e dona majoritária do clube, o que transformou o Zenit em uma potência no futebol russo. A empresa é responsável por 12% da produção global de gás natural, o que lhe confere um poder econômico significativo para investir no esporte.

O apoio da Gazprom não se limita apenas a contratações de jogadores. A empresa também financiou a construção do estádio do Zenit, concluído para a Copa do Mundo de 2018, com um custo de aproximadamente R$ 2,3 bilhões. Este investimento não só melhorou a infraestrutura do clube, mas também aumentou sua visibilidade internacional.

Como a Gazprom influencia o futebol russo?

A influência da Gazprom no futebol russo é comparável ao papel de fundos de investimento estatais em outros países, como a Arábia Saudita. O governo russo, através da Gazprom, investe pesadamente no Zenit, permitindo que o clube contrate jogadores de destaque e mantenha um elenco competitivo, mesmo com as sanções internacionais impostas à Rússia devido a conflitos políticos.

Publicidade

Historicamente, o Zenit tem atraído jogadores de renome mundial, como Hulk e Malcom, com transferências que ultrapassaram os 40 milhões de euros. Esses investimentos refletem a estratégia do clube de se manter competitivo no cenário nacional e internacional, apesar das restrições de participação em competições europeias.

Quais jogadores brasileiros se destacam no Zenit?

O Zenit tem uma tradição de contratar jogadores brasileiros, que frequentemente se destacam no elenco. Atualmente, o clube conta com nomes como Nino, Douglas Santos, Du Queiroz e Wendel, todos com passagens por clubes brasileiros de destaque. No ataque, Pedrinho e Gustavo Mantuan, ambos ex-Corinthians, também fazem parte do elenco, reforçando a presença brasileira no time.

Esses jogadores não apenas fortalecem o time em campo, mas também ajudam a manter a conexão do Zenit com o mercado brasileiro, que é visto como uma fonte rica de talentos no futebol mundial. A estratégia do clube de investir em jogadores brasileiros tem se mostrado eficaz, tanto em termos de desempenho quanto de marketing.

Em suma, a fortuna do Zenit é sustentada por uma combinação de apoio estatal através da Gazprom e uma estratégia de mercado focada em jogadores de destaque, especialmente do Brasil. Mesmo em meio a desafios políticos e econômicos, o clube continua a ser uma força significativa no futebol russo e internacional.