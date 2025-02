Curiosidade: você sabe como surgiu a Inter de Milão?

A Milão do início do século XX foi o berço de uma das rivalidades mais emblemáticas do futebol mundial: o Derby della Madonnina. Em 1908, uma cisão no clube Milan, fundado por Herbert Kilpin, culminou no surgimento da Internazionale. Kilpin, um empresário inglês, havia levado a paixão pelo futebol à Itália em 1899, quando criou o Milan Foot-Ball and Cricket Club. A decisão de restringir a presença de jogadores estrangeiros no time gerou uma grande divergência entre os sócios do Milan, o que levou a uma ruptura significativa.

Insatisfeitos, cerca de 40 membros decidiram formar um novo clube que acolhesse atletas estrangeiros. A reunião decisiva para a criação da Internazionale ocorreu na Piazza del Duomo, onde está situada a estátua da Madonnina — inspiração para o nome do clássico entre as duas equipes. Essa divisão marcou o início de uma nova era no futebol milanês, estabelecendo uma rivalidade que persiste até os dias atuais.

Confusão generalizada entre jogadores de Milan e Inter de Milão – Gabriel Bouys/AFP

Como surgiu a Inter de Milão?

Em março de 1908, a Internazionale foi oficialmente fundada como Football Club Internazionale Milano. Ao contrário do Milan, que usava uma nomenclatura em inglês, a Inter escolheu a versão italiana do nome da cidade, “Milano”, e adotou uma política inclusiva. Essa mudança refletia o desejo de acolher jogadores de diversas nacionalidades. Entre os cofundadores, a presença de suíços foi notável, com Hernst Manktl sendo o primeiro capitão da equipe. Já em 1910, o reforço de estrangeiros provou ser eficaz quando a Inter conquistou seu primeiro título italiano.

O que faz do Derby della Madonnina um clássico especial?

O primeiro confronto entre Milan e Inter de Milão ocorreu em outubro de 1908, na final da Taça Chiasso, realizada na Suíça. Desde então, os jogos entre os dois clubes acumulam um total de 241 encontros, com a Inter conquistando 91 vitórias, o Milan 81, enquanto 69 terminaram empatados. Além de disputas domésticas, as duas equipes brilharam no cenário europeu, somando juntos 10 títulos da Liga dos Campeões, sendo sete do Milan e três da Inter.

A atmosfera do Derby

Embora a rivalidade seja acirrada, a violência entre as torcidas é rara no Derby della Madonnina, contrastando com outros clássicos italianos. Tanto os torcedores do Milan quanto da Inter usam mosaicos criativos e provocativos para demonstrar apoio aos seus times. Essas obras de arte, exibidas no estádio Giuseppe Meazza, tornaram-se uma tradição ao longo dos anos, adicionando um colorido especial ao espetáculo dentro de campo.

O impacto atual da rivalidade entre Milan e Inter

Nos dias de hoje, o confronto continua central para as ambições das duas equipes no Campeonato Italiano. A Internazionale, com múltiplos troféus no currículo, busca constantemente aumentar sua coleção. Já o Milan, com um passado glorioso, segue lutando para retornar ao seu auge. Ambos os clubes mantêm viva a tradição do futebol milanês e a rivalidade histórica que começou em 1908.

