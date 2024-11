Cristiano Ronaldo sobre aposentadoria: ‘mais um ou dois anos’

No Estádio do Dragão, Cristiano Ronaldo teve uma atuação espetacular ao guiar a seleção portuguesa a uma vitória marcante de 5 a 1 sobre a Polônia. Com dois gols, incluindo um voleio impressionante, Ronaldo mais uma vez mostrou sua maestria em campo. Mesmo perto dos 40 anos, ele continua a ser um dos jogadores mais formidáveis.

Somando 910 gols em sua carreira, Ronaldo mostrou que ainda não pensa em desacelerar. Sua presença é dominadora, e ele aproveita cada momento com a seleção. Conhecido por sua busca incessante pela excelência, Ronaldo reafirma que apesar da aposentadoria se aproximar, ele não sente necessidade de deixar os campos ainda.

Metas futuras de Cristiano Ronaldo

Após vencer a Polônia, Ronaldo foi questionado sobre seus objetivos futuros, em especial a icônica marca de 1.000 gols. Ele reconhece que seria uma conquista incrível, mas mantém o foco em jogo após jogo. A possibilidade de chegar a 1.000 gols é tentadora, mas seu principal foco é aproveitar o presente e jogar com paixão.

“Se você me pergunta ‘quer chegar aos 1.000 gols?’, obviamente, é normal querer, mas sinceramente não penso nisso. Por isso que eu digo, é pensar jogo a jogo, daqui a 2,3 meses, vou fazer 40 anos, é ir com calma. É isso que estou fazendo e, principalmente, na seleção. É aonde eu mais gosto de jogar, gosto de jogar pela seleção, desfruto bastante vir aqui, marcar gols e boas exibições ajudam também”

Embora admita estar mais perto da aposentadoria, Ronaldo quer maximizar seu tempo no campo, especialmente ao representar Portugal. Ele expressa grande apreço pela seleção, onde sente satisfação ao contribuir com gols e atuações excepcionais.

“(Estou) desfrutando. Planejar a aposentadoria vai acontecer, mas daqui a um ano, dois, não sei. Por isso que eu digo – e digo sinceramente, não é brincadeira – é desfrutar o momento, até sentir que estou desfrutando do futebol, me levantar e ir para o treino e jogo motivado. Quando não sentir isso, vou dar um passo à frente e dizer ‘já não dá mais para mim, foi uma carreira excelente’. Ainda não senti isso”

Relembrando o gol de bicicleta de Ronaldo

Na coletiva após o jogo, Ronaldo refletiu sobre seu espetacular gol de bicicleta que garantiu a vitória sobre a Polônia. Apesar de ser um golaço, Ronaldo foi humilde e analítico. Não tendo revisado o lance ainda, comentou que precisaria estudar a dificuldade do gol, mostrando sua curiosidade de analisá-lo profundamente.

O momento destacou sua confiança e habilidade, marcas de sua longa e bem-sucedida carreira. Ronaldo admitiu nervosismo ao cobrar o pênalti, especialmente após um erro recente pelo Al Nassr, mas sua determinação prevaleceu.

Futuro da seleção portuguesa

A vitória sobre a Polônia fortaleceu a posição de Portugal na Nations League, mas desafios continuam. O próximo jogo é contra a Croácia em 18 de novembro, uma partida aguardada com expectativa. Os fãs esperam ver como a equipe, inspirada por Ronaldo, se sairá contra um oponente forte.

Com Ronaldo em grande forma, Portugal espera continuar sua série de vitórias. O time busca não apenas bons resultados, mas também encantar seus torcedores com o espetáculo em campo.

Este jogo acrescentou mais um capítulo na brilhante carreira de Ronaldo, reafirmando sua importância não só para Portugal, mas também como um ícone global do futebol.