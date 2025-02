Cristiano Ronaldo revela briga com presidente do Real Madrid

Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, decidiu deixar o Real Madrid em 2018. Em uma entrevista ao canal espanhol La Sexta, ele revelou detalhes sobre sua transferência para a Juventus, descrevendo o processo e as motivações por trás da decisão. Ao contrário do que muitos acreditavam, a iniciativa foi dele, nascendo de um desejo pessoal de buscar novos desafios na carreira.

O astro português reconheceu que sua etapa no Real Madrid havia chegado ao fim e que precisava de uma nova motivação. Ronaldo abordou o presidente do clube, Florentino Pérez, e iniciou um processo de convencimento. Apesar de algumas dificuldades nas negociações, ele manteve sua palavra com a Juventus, explicando que a saída de Madri não o desgastou. O respeito entre ele e Florentino, embora com tensões durante o processo, permaneceu.

“(A saída) Não foi algo que me desgastou. Eu falei primeiro com o presidente e ele aceitou que eu poderia sair. Mas aí entramos em fase de negociação e ele não se comportou tão bem comigo. Mas aprecio muito o Florentino. É uma pessoa séria, que me tratou muito bem. Ganhamos muitas coisas juntos”, disse na entrevista.

Como foram as negociações com Florentino Pérez?

Durante as conversas com Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo expressou claramente sua vontade de sair. O presidente entendeu o desejo do jogador, mas as negociações se mostraram um desafio. Ronaldo afirmou que Florentino “não se comportou tão bem”, mas compreendeu que fazia parte do estilo de gestão do mandatário.

Já decidido a se juntar à Juventus, Cristiano não cogitou um recuo, o que solidificou o caminho para sua transferência, mesmo diante de possíveis objeções por parte do presidente merengue.

Cristiano Ronaldo voltaria ao Real Madrid?

Quando questionado sobre um possível retorno ao Real Madrid, Cristiano não descartou a ideia. Ele destacou o legado que deixou no clube, reconhecendo a possibilidade de um reencontro em um jogo de despedida no futuro. Ronaldo sugeriu que isso poderia acontecer após o término de sua carreira, organizando um evento especial com a presença de milhares de fãs no estádio.

Essa consideração pelo Real Madrid demonstra o carinho e respeito que Ronaldo sente pelo clube e sua história, mesmo após sua saída em busca de novos desafios na Itália.

O que Cristiano Ronaldo sente mais falta da Espanha?

Para o atacante, um dos aspectos mais marcantes de sua passagem pela Espanha foi a acirrada rivalidade com o Barcelona. Os confrontos entre os dois gigantes do futebol europeu gravitavam em torno de duelos pessoais com Lionel Messi, Piqué e Sergio Ramos. Segundo Cristiano Ronaldo, esses jogos deixaram uma lembrança duradoura tanto nele quanto nos torcedores, sendo um dos momentos mais vibrantes de sua carreira na Espanha.

Essa rivalidade intensa, embora competitiva, era vista como algo saudável por Ronaldo, contribuindo para a magia e o prestígio dos clássicos entre Real Madrid e Barcelona.

