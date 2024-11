Cristiano Ronaldo compra complexo esportivo

O mundialmente conhecido astro do futebol, Cristiano Ronaldo, ampliou seu portfólio de investimentos em Portugal com a aquisição do Lisboa Racket Centre, localizado em Alvalade, Lisboa. Atualmente atuando pelo Al-Nassr na Arábia Saudita, Ronaldo continua a diversificar suas iniciativas empresariais fora das quatro linhas.

Publicidade

O complexo esportivo adquirido oferece instalações para a prática de tênis, squash e o popular padel, um esporte em ascensão em Portugal, com mais de mil praticantes ativos no país e que vem ganhando cada vez mais espaço entre os entusiastas esportivos.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Sobre o Lisboa Racket Centre

O Lisboa Racket Centre dispõe de modernas infraestruturas: sete quadras de tênis, oito de padel e cinco de squash, além de espaços para fitness e recuperação física. Essa aquisição representa uma oportunidade estratégica para Ronaldo aumentar sua presença no setor esportivo fora do futebol.

A negociação envolveu uma parceria entre a CR7, empresa do atleta, a Lusofinança e a Federação Portuguesa de Padel. Embora os detalhes financeiros não tenham sido revelados, a compra sublinha o contínuo interesse do craque em expandir seus horizontes empresariais.

Outros Empreendimentos de Ronaldo

Este investimento se junta a um portfólio diversificado: recentemente, Ronaldo lançou um canal no YouTube e uma marca de relógios de luxo em parceria com sua esposa, Georgina Rodríguez. Ele também adquiriu participação em uma empresa espanhola de cerâmicas e porcelanas, demonstrando um interesse contínuo em se diversificar no mundo dos negócios.

Publicidade

Crescimento do Padel em Portugal

Com a popularização do padel, um esporte reconhecido pelo seu caráter acessível e social, o apoio de Ronaldo ao jogo é um fator que impulsiona ainda mais seu crescimento. As novas instalações do Lisboa Racket Centre são um exemplo do incremento na qualidade das infraestruturas disponíveis no país, esperando-se uma expansão contínua da popularidade desse esporte.

Motivações para a Diversificação de Investimentos de Ronaldo

Cristiano Ronaldo tem demonstrado uma clara estratégia de expandir seus negócios além do futebol, buscando uma base financeira estável e duradoura, além de garantir sua relevância em diferentes setores. A compra do Lisboa Racket Centre reforça seu vínculo com o universo esportivo e contribui para o desenvolvimento do padel em Portugal, ao mesmo tempo que adiciona valor ao seu legado como ícone internacional.