Courtouis é mais um a criticar o calendário de jogos

Em uma entrevista à CNN Sports na Espanha, o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, destacou preocupações com o calendário internacional do futebol. Courtois argumenta que, apesar dos altos salários, a quantidade excessiva de jogos não leva em consideração o desgaste físico dos jogadores.

Este é um debate recorrente entre jogadores e técnicos, que criticam a densidade de partidas e clamam por mais descanso e um planejamento mais eficaz. Courtois sugere que os atletas poderiam manter seus salários elevados sem precisar de tantos compromissos em campo.

Impacto do Novo Formato do Mundial de Clubes

O próximo Mundial de Clubes da FIFA, previsto para junho e julho, intensifica essa discussão sobre o calendário. Courtois apoia o evento, mas reconhece a complexidade de criar um formato que seja justo. Ele aponta que, apesar da disposição dos clubes para colaborar, muitas vezes as regras ignoram a realidade enfrentada pelos jogadores.

A FIFPRO, sindicato dos jogadores, busca defender os interesses dos atletas, mas suas preocupações frequentemente não são levadas em conta por outros corpos dirigentes do futebol, resultando em frustrações por conta de um calendário sobrecarregado.

Efeitos da Sobrecarga de Jogos nos Atletas

Lesões continuam a ser um problema para times como o Real Madrid. Courtois, por exemplo, sofreu uma grave lesão no joelho, afastando-o na maior parte da temporada 2023/24. O excesso de jogos, sem tempo adequado para recuperação, amplia o risco de lesões graves, impactando tanto as carreiras dos jogadores quanto o desempenho dos times.

Courtois mencionou uma conversa com seu colega Valverde sobre a escassez de férias. Jogar por nove meses constantemente, ainda que gerido, levanta preocupações sobre o bem-estar e longevidade dos atletas.

Impactos do Calendário em Times Sul-Americanos

O problema do calendário também afeta times sul-americanos no Mundial de Clubes, que enfrentam desafios logísticos e de aclimatação devido às diferenças administrativas e de ritmo de jogo em comparação com a Europa. Críticos dizem que esses times estão em desvantagem, enfatizando a necessidade de ajustar tanto os calendários regionais como a estrutura dos torneios internacionais.

Buscar um equilíbrio entre competição e descanso é essencial para a saúde e sucesso de clubes e jogadores.

O Caminho para Melhorias: Continuidade das Discussões

O futebol global está em um momento crucial. As discussões sobre ajustes no calendário prosseguem, e vozes como a de Courtois sublinham a importância de reformas estruturais. A evolução deste tema exige não apenas a ação das entidades dirigentes, mas também um diálogo contínuo entre todas as partes envolvidas no futebol.

Com o Real Madrid retornando ao Campeonato Espanhol e atualmente em segundo lugar, a equipe continua buscando equilibrar suas prioridades entre competições nacionais e internacionais. A situação de Courtois exemplifica as complexidades enfrentadas no futebol moderno por jogadores e clubes.