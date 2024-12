Contratação milionária do Manchester City completa um ano sem marcar

O futebol é um esporte onde grandes contratações vêm acompanhadas de expectativas altas sobre o desempenho dos jogadores nos clubes que os adquirem. Jack Grealish, um talentoso meia-atacante inglês, integrou este cenário ao se transferir para o Manchester City. Embora seja uma das aquisições mais caras do esporte, Grealish ainda não correspondeu plenamente às expectativas dos torcedores e especialistas.

A jornada de Grealish no Manchester City começou com muitas esperanças. Contratado por 117 milhões de euros, ele se destacou entre os jogadores mais caros da história, ao lado de estrelas como Neymar, Mbappé e Phillipe Coutinho. Tal investimento gerou uma grande expectativa sobre seu impacto no time dirigido por Pep Guardiola.

Por que Jack Grealish ainda não emplacou no Manchester City?

Grealish enfrenta desafios desde que chegou ao Manchester City. Ele ficou mais de um ano sem marcar para o clube, até seu último gol registrado em 16 de dezembro de 2023 contra o Crystal Palace, pela Premier League. Adicionalmente, suas assistências têm sido poucas, refletindo uma baixa produtividade ofensiva.

A falta de gols afeta não apenas a autoconfiança de Grealish, mas também a paciência dos torcedores, que esperam atuações decisivas. A consistência é a chave para conquistar todo o apoio da torcida do City.

Grealish e sua performance na seleção inglesa

Pela Seleção da Inglaterra, Grealish mostrou um desempenho mais eficaz, destacando-se ao marcar dois gols em 2024. Esta diferença de performance entre clube e seleção gera debates entre analistas sobre os motivos táticos ou estratégicos que poderiam estar influenciando seu rendimento em ambas as frentes.

As boas atuações pela Inglaterra mantêm Grealish em evidência nas ligas internacionais, com a esperança de que isso influencie positivamente no Manchester City.

O futuro de Grealish no Manchester City

Com o ano de 2024 próximo do fim, Grealish tem oportunidades para redefinir sua trajetória no Manchester City. Partidas contra Everton e Leicester são consideradas cruciais para reestabelecer sua posição e influência no time de Guardiola. Cada jogo oferece a chance de não só marcar, mas também de reafirmar-se como uma peça essencial na equipe.

Pressionado tanto internamente quanto pela torcida, o desejo de ver Grealish brilhar é grande. Os meses que seguem serão fundamentais para determinar seu sucesso e justificar o investimento significativo do Manchester City.

Comparação de Jack Grealish com outras grandes contratações

Transferências de alto nível sempre chamam a atenção no futebol. Grealish ocupa a sétima posição entre as contratações mais caras do esporte.

Neymar: Barcelona para PSG em 2017 – 222 milhões de euros Mbappé: Monaco para PSG em 2018 – 180 milhões de euros Phillipe Coutinho: Liverpool para Barcelona em 2018 – 145 milhões de euros João Félix: Benfica para Atlético de Madrid em 2019 – 126 milhões de euros Enzo Fernández: Benfica para Chelsea em 2023 – 121 milhões de euros Antoine Griezmann: Atlético de Madrid para Barcelona em 2019 – 120 milhões de euros Jack Grealish: Aston Villa para Manchester City – 117 milhões de euros Declan Rice: West Ham para Arsenal – 116,6 milhões de euros Moisés Caicedo: Brighton para Chelsea – 116,2 milhões de euros Romelu Lukaku: Inter de Milão para Chelsea – 115 milhões de euros

Enquanto nomes como Neymar e Mbappé impactaram rapidamente suas equipes, a expectativa sobre Grealish permanece, à medida que ele busca marcar sua presença no Manchester City.