Neste sábado (17), o Colônia recebe o Mainz no RheinEnergieStadion, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília) em um confronto decisivo para as pretensões de ambas as equipes na luta contra o rebaixamento.
Colônia busca recuperação em casa
O time mandante entra em campo pressionado por uma sequência negativa. Atualmente na 12ª colocação com 17 pontos, o Colônia não vence há cinco partidas na Bundesliga, acumulando três derrotas e dois empates no período. Sob o comando do técnico Timo Schultz, a equipe precisa urgentemente estancar a perda de pontos para evitar que a aproximação com a zona de perigo se torne uma ameaça concreta no início do returno.
Mainz tenta sair da lanterna
Do outro lado, o Mainz vive uma situação crítica na tabela, ocupando a 18ª e última posição com apenas 12 pontos. No entanto, a forma recente traz uma ponta de esperança: o time perdeu apenas uma vez nos últimos cinco jogos, demonstrando maior competitividade e resiliência. Encarando o duelo como um “jogo de seis pontos”, os visitantes buscam surpreender fora de casa para iniciar uma reação rumo à permanência na elite.
Onde assistir a Colônia x Mainz
A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através do aplicativo OneFootball (streaming).
Prováveis escalações
Colônia: Marvin Schwäbe; Rasmus Carstensen, Luca Kilian, Julian Chabot e Max Finkgräfe; Eric Martel e Denis Huseinbasic; Jan Thielmann, Florian Kainz e Linton Maina; Davie Selke.
Técnico: Timo Schultz.
Desfalques: Mark Uth, Luca Waldschmidt e Dejan Ljubicic (lesionados).
Mainz: Robin Zentner; Silvan Widmer, Sepp van den Berg, Dominik Kohr e Phillipp Mwene; Leandro Barreiro e Tom Krauß; Brajan Gruda, Jonathan Burkardt e Karim Onisiwo; Ludovic Ajorque.
Técnico: Jan Siewert.
Desfalques: Nelson Weiper (lesionado).