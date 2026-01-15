Neste sábado (17), o Colônia recebe o Mainz no RheinEnergieStadion, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília) em um confronto decisivo para as pretensões de ambas as equipes na luta contra o rebaixamento.

Colônia busca recuperação em casa

O time mandante entra em campo pressionado por uma sequência negativa. Atualmente na 12ª colocação com 17 pontos, o Colônia não vence há cinco partidas na Bundesliga, acumulando três derrotas e dois empates no período. Sob o comando do técnico Timo Schultz, a equipe precisa urgentemente estancar a perda de pontos para evitar que a aproximação com a zona de perigo se torne uma ameaça concreta no início do returno.

Mainz tenta sair da lanterna

Do outro lado, o Mainz vive uma situação crítica na tabela, ocupando a 18ª e última posição com apenas 12 pontos. No entanto, a forma recente traz uma ponta de esperança: o time perdeu apenas uma vez nos últimos cinco jogos, demonstrando maior competitividade e resiliência. Encarando o duelo como um “jogo de seis pontos”, os visitantes buscam surpreender fora de casa para iniciar uma reação rumo à permanência na elite.

Onde assistir a Colônia x Mainz

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através do aplicativo OneFootball (streaming).

Prováveis escalações

Colônia: Marvin Schwäbe; Rasmus Carstensen, Luca Kilian, Julian Chabot e Max Finkgräfe; Eric Martel e Denis Huseinbasic; Jan Thielmann, Florian Kainz e Linton Maina; Davie Selke.

Técnico: Timo Schultz.

Desfalques: Mark Uth, Luca Waldschmidt e Dejan Ljubicic (lesionados).

Mainz: Robin Zentner; Silvan Widmer, Sepp van den Berg, Dominik Kohr e Phillipp Mwene; Leandro Barreiro e Tom Krauß; Brajan Gruda, Jonathan Burkardt e Karim Onisiwo; Ludovic Ajorque.

Técnico: Jan Siewert.

Desfalques: Nelson Weiper (lesionado).