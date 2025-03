Clubes que desafiaram o Bayern: Onde estão no ranking da Bundesliga?

A Bundesliga é a principal competição de futebol profissional da Alemanha, reconhecida por sua alta qualidade de jogo e pela paixão dos torcedores. Fundada em 1963, a liga tem sido palco de grandes rivalidades e conquistas históricas, refletindo a evolução do futebol alemão ao longo das décadas. O Bayern de Munique é o maior campeão da história da Bundesliga, com um total de 33 títulos conquistados até a temporada 2024-2025.

Leverkusen, de Xabi Alonso, faturou o título alemão com 28 vitórias e seis empates – (Crédito: Ina Fassbender/AFP)

Quais outros clubes se destacam na Bundesliga?

Além do Bayern de Munique, outros clubes se destacam na história da Bundesliga:

Qual foi a conquista recente do Bayer Leverkusen?

Na temporada 2024-2025, o Bayer Leverkusen, sob o comando do técnico Xabi Alonso, conquistou seu primeiro título da Bundesliga. Essa vitória quebrou a hegemonia do Bayern de Munique, que havia conquistado 11 títulos consecutivos anteriormente.

Quais são os campeões da Bundesliga e seus números de títulos?

Abaixo, apresentamos uma lista dos clubes que já conquistaram a Bundesliga e o número de títulos de cada um:

Bayern de Munique: 33 títulos (última conquista em 2024-2025).

1. FC Nürnberg: 9 títulos (última conquista em 1967/68).

Borussia Dortmund: 8 títulos (última conquista em 2011/12).

Schalke 04: 7 títulos (última conquista em 1958).

Hamburger SV: 6 títulos (última conquista em 1982/83).

Borussia Mönchengladbach: 5 títulos (última conquista em 1976/77).

VfB Stuttgart: 5 títulos (última conquista em 2006/07).

Werder Bremen: 4 títulos (última conquista em 2003/04).

FC Kaiserslautern: 4 títulos (última conquista em 1997/98).

VfL Wolfsburg : 1 título (conquistado em 2008/09).

: 1 título (conquistado em 2008/09). 1. FC Köln : 1 título (conquistado em 1977/78).

: 1 título (conquistado em 1977/78). Bayer 04 Leverkusen: 1 título (conquistado em 2024-2025).

Qual é a importância da Bundesliga no futebol europeu?

A Bundesliga não é apenas uma competição nacional de prestígio, mas também desempenha um papel crucial no cenário europeu. Clubes como o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund têm se destacado em competições europeias, elevando o perfil do futebol alemão no continente. Além disso, a liga é conhecida por sua estrutura estável, forte apoio dos torcedores e desenvolvimento contínuo de talentos, contribuindo significativamente para o futebol mundial.

