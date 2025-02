Clube inglês luta contra a falsificação com tecnologia inovadora

O clube de futebol Brentford está introduzindo uma nova tecnologia para combater a falsificação de seus uniformes. A partir do jogo contra o Everton, em 26 de fevereiro de 2025, os uniformes dos jogadores contaram com microchips. Essa iniciativa visa garantir a autenticidade das camisas, um problema crescente no mercado esportivo.

Desenvolvida pela empresa Fabricks, a tecnologia utiliza comunicação de campo próximo (NFC) para verificar informações como a identidade do jogador e a data de uso do uniforme. A medida é uma resposta à crescente demanda por réplicas de camisas de futebol, que tem levado a um aumento nos preços e nas falsificações.

Como funciona a tecnologia de microchips?

Os microchips são inseridos na parte inferior das camisas e utilizam NFC para autenticar o produto. Quando escaneado, o chip fornece dados sobre o jogador que usou a camisa e a data em que foi utilizada. Isso não apenas ajuda a garantir a autenticidade, mas também adiciona um valor histórico ao item, tornando-o mais atraente para colecionadores.

Essa tecnologia já é utilizada por outros clubes europeus, como PSV, Feyenoord e Anderlecht. A Fabricks, responsável pelo desenvolvimento dos chips, está associada à plataforma MatchWornShirt, que leiloa camisas usadas em jogos. Os lucros desses leilões são destinados a causas beneficentes, como a Heart of West London, que apoia pesquisas sobre doenças cardíacas.

Por que a falsificação de camisas é um problema?

A falsificação de camisas de futebol é um problema significativo no mercado esportivo. Durante o Campeonato Europeu masculino, a polícia de Londres e o Escritório de Propriedade Intelectual apreenderam mais de 446.000 libras em roupas falsificadas. Estima-se que a venda de camisas falsas da Premier League gere até 180 milhões de libras anualmente.

Além de prejudicar as vendas oficiais, que somaram 480 milhões de libras na temporada 2022-23, a falsificação também afeta a imagem dos clubes e a experiência dos torcedores. A implementação de tecnologias como os microchips é uma tentativa de proteger tanto os consumidores quanto as marcas.

Quais são os benefícios da autenticação de uniformes?

A autenticação de uniformes oferece vários benefícios. Para os clubes, ajuda a proteger a marca e a garantir que os torcedores estejam comprando produtos legítimos. Para os colecionadores, adiciona um valor histórico e de autenticidade aos itens, tornando-os mais valiosos.

Além disso, ao associar a venda de camisas autênticas a causas beneficentes, os clubes podem promover iniciativas sociais importantes. No caso do Brentford, os leilões de camisas autênticas ajudam a financiar pesquisas sobre doenças cardíacas, demonstrando como o esporte pode contribuir para a sociedade de maneiras significativas.