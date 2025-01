City tenta ‘pacotão’ de reforços com zagueiro do Palmeiras

O Manchester City planeja atacar forte o mercado para reagir depois de uma série de tropeços na temporada. Segundo a emissora Sky Sports, o clube inglês está próximo de fechar já nesta janela de transferências as contratações do zagueiro uzbeque Abdukodir Khusanov, do Lens, do lateral inglês Christian McFarlane, do New York City, e do atacante egípcio Omar Marmoush, do Eintracht Frankfurt. Além deles, os citizens também buscam um acordo com o Palmeiras pelo zagueiro Vitor Reis.

O interesse do técnico Pep Guardiola em contar com o defensor brasileiro foi noticiado recentemente pelo site Uol. A proposta pelo jogador de 18 anos pode chegar a 40 milhões de euros (R$ 252 milhões pela cotação atual).

Vitor Reis fez 22 partidas na última temporada, sendo 20 delas como titular, marcando dois gols.

Khusanov tem apenas 20 anos e mais duas temporadas de vínculo com o Lens. Ele está avaliado pelo site Transfermarkt em 12 milhões de euros.

McFarlane, por sua vez, tem valor de mercado bem mais modesto: 2 milhões de euros. Ele é o alvo mais novo, apenas 18 anos, e atua pelas seleções de base da Inglaterra.

Já o atacante Marmoush vem chamando atenção pelo excelente momento vivido nesta temporada. Responsável por 18 gols em 24 partidas, além de ter distribuído 11 assitências. Na temporada passada fez 17 gols e deu seis assistências.

O City ocupa apenas a sexta colocação na Premier League, com 34 pontos, um a menos que o quinto colocado Newcastle e dois abaixo do Chelsea, o quarto. O líder da competição é o Liverpool, que tem 46.

