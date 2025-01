City quer parceiro de Salah para 2025

O Manchester City está considerando opções para fortalecer seu elenco e um dos nomes em destaque é Omar Marmoush, uma das estrelas do Eintracht Frankfurt e parceiro de Mohamed Salah na seleção do Egito. Marmoush se destacou na Bundesliga nesta temporada com atuações impressionantes.

Com um total de 13 gols em 15 jogos na liga alemã, Marmoush se mostrou indispensável para sua equipe, que atualmente ocupa a terceira posição no campeonato. Sua atuação foi crucial também para o Frankfurt ficar em quinto após a fase de grupos da UEFA Europa League.

Quanto Vale Omar Marmoush?

O valor de mercado de Omar Marmoush foi estimado em cerca de R$ 378 milhões. Essa cifra reflete sua atuação consistente e potencial futuro, tornando a negociação desafiadora para o Manchester City. No entanto, o forte interesse do clube inglês pode resultar em propostas na janela de transferências de janeiro.

Manchester City Procura Reforços Além de Marmoush?

Além de Marmoush, o Manchester City está de olho em outros reforços para seu time. Um dos mencionados é o volante brasileiro Éderson, atualmente na Atalanta. Contudo, a equipe italiana parece resistente em liberar o jogador, tornando essa negociação igualmente desafiadora.

As buscas por novos talentos são impulsionadas por necessidades estratégicas do City, que lida com lesões de membros cruciais, como Rodri, e saídas de jogadores, como Julián Álvarez. A entrada de Marmoush poderia ajudar a balancear a responsabilidade no ataque, que hoje pesa bastante sobre Haaland.

Desafios do Manchester City no Mercado de Transferências

O cenário de transferências tem sido complicado para o Manchester City. A estratégia do clube é buscar jogadores que não apenas substituam perdas, mas que também agreguem qualidade e diversidade ao grupo. Isso exigirá esforços consideráveis para persuadir os clubes a liberarem seus destaques.

O interesse do City em Marmoush e Éderson exemplifica uma abordagem cuidadosa para equilibrar finanças e objetivos esportivos. É preciso acompanhar como estas negociações se desenvolverão com a aproximação da janela de transferências, e que surpresas podem surgir no caminho do gigante inglês.