City quer dois brasileiros para 2025

O Manchester City está ativo na janela de transferências de janeiro de 2025 em busca de novos talentos para reforçar seu elenco. A equipe, sob o comando de Josep Guardiola, enfrenta a necessidade de substituir Rodri, que sofreu uma lesão no joelho, e ficará fora de jogo até a próxima temporada. Este cenário impõe uma prioridade na contratação de um novo volante, levando em conta as restrições financeiras e a necessidade de compatibilidade com a atual equipe.

Entre os candidatos, dois jogadores brasileiros surgem como opções atrativas. As negociações prometem ser desafiadoras devido ao fair play financeiro, mas a urgência de encontrar um substituto para Rodri é inegável.

Opções Avaliadas para o Meio-Campo

A principal escolha do Manchester City é Bruno Guimarães, do Newcastle, e também jogador da seleção brasileira. Porém, o alto custo de sua contratação dificulta a viabilidade do negócio, já que isso poderia desestabilizar o equilíbrio financeiro do clube.

Outra opção considerada foi Martín Zubimendi, da Real Sociedad. No entanto, a semelhança de seu estilo com o de Rodri gera dúvidas sobre sua adaptação à equipe. Com isso, o Manchester City está de olho em Éderson, jogador da Atalanta. O brasileiro, com passagens por Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza, é considerado um potencial reforço para Guardiola.

Éderson: Uma Solução Viável para o City?

Éderson é visto como uma opção com bom custo-benefício, e tem apoio dentro do clube. O desafio é negociar sua liberação, já que a Atalanta disputa posições importantes na liga italiana e na Champions League, o que pode complicar sua venda.

Apesar disso, Éderson continua sendo uma forte possibilidade para reforçar o meio-campo do City durante o inverno europeu, oferecendo estabilidade até o retorno de Rodri.

Reforços na Defesa: Um Novo Foco

Além do meio-campo, o City busca melhorar sua defesa. Com frequentes lesões no setor, o clube está em fase avançada de negociações com o Lens para adquirir Abdukodir Khusanov, zagueiro uzbeque de 20 anos. A transferência gira em torno de 20 milhões de libras, considerado um bom investimento dado seu potencial.

Resta definir se Khusanov se juntará imediatamente ao City ou permanecerá no Lens até o fim do Campeonato Francês, decisão que terá impacto na estratégia defensiva do clube para o restante da temporada.

Próximos Jogos do Manchester City

Salford City (C) – 11/01, 14h45 (de Brasília) – FA Cup – Transmissão pelo Disney+

Brentford (F) – 14/01, 16h30 (de Brasília) – Premier League – Transmissão pelo Disney+

Ipswich Town (F) – 19/01, 13h30 (de Brasília) – Premier League – Transmissão pelo Disney+

Assim, o Manchester City se prepara para um mês repleto de desafios, tanto dentro quanto fora de campo, ao buscar reforços e manutenção da competitividade nas competições em que participa.