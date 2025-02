Chelsea x West Ham: horários, escalações e onde assistir

O confronto entre Chelsea e West Ham, marcado para o dia 3 de fevereiro de 2025, às 17h, no lendário Stamford Bridge, gerou grande expectativa entre os fãs de futebol. Este duelo não apenas encerra a 24ª rodada da Premier League, mas também representa uma oportunidade crucial para o Chelsea ascender na tabela. Enquanto os ‘Blues’ buscam se firmar entre os quatro primeiros colocados, o West Ham luta para se afastar das posições de risco.

Publicidade

A partida promete ser acirrada, considerando o retrospecto dos times e suas respectivas necessidades. O Chelsea, jogando em casa, costuma ser um adversário formidável, com um histórico robusto de vitórias nesta temporada. Por outro lado, o West Ham enfrenta o desafio de superar a má fase em jogos fora de casa.

Brasileiro Lucas Paquetá é destaque do West Ham, clube que disputará a Conference League –

Quais são os prognósticos para Chelsea vs West Ham?

Os prognósticos para o confronto pendem para uma vitória do Chelsea. Estatísticas apontam que, ao atuar no Stamford Bridge, os ‘Blues’ têm se mostrado superiores. Dentre os palpites mais confiáveis, destaca-se a expectativa de que o Chelsea vença o primeiro tempo, fato que vem se repetindo em suas performances como mandante.

Publicidade

Outro prognóstico relevante é a possibilidade de ambas as equipes marcarem. Esse fator é suportado pelos números, visto que o Chelsea possui uma média de gols marcados e sofridos relativamente alta, o que aumenta as chances de um placar movimentado. A equipe de West Ham, por sua vez, também tem sua capacidade ofensiva, mas com uma defesa que permite muitos gols, tornando provável que ambas balancem as redes.

Quais jogadores devem ser observados?

Na partida, um dos nomes que merece atenção é o de Cole Palmer, do Chelsea. O jovem atacante tem se destacado nesta temporada com números expressivos. Em 25 partidas, já acumulou 14 gols, sendo figura-chave no ataque dos ‘Blues’. A expectativa é de que consiga marcar contra o West Ham, especialmente considerando seu desempenho nos últimos encontros com o adversário.

No West Ham, Lucas Paquetá surge como um dos jogadores mais criativos do elenco, podendo ser o diferencial para surpreender o Chelsea. Outro nome de peso é Jarrod Bowen, que se destaca pela sua capacidade de finalização.

Publicidade

Onde assistir ao confronto entre Chelsea e West Ham?

Os torcedores que desejam acompanhar cada lance deste embate poderão fazê-lo através das transmissões ao vivo pela ESPN. A plataforma de streaming Disney+ também oferece cobertura completa do jogo, possibilitando que os fãs de ambas as equipes vivenciem a emoção do futebol ao vivo de qualquer lugar do Brasil.

Escalações prováveis de Chelsea e West Ham

Para os amantes da tática e estratégia, as prováveis escalações são uma parte importante do pré-jogo. O Chelsea deve entrar em campo com Robert Sánchez no gol, protegido por uma defesa formada por Reece James, Trevoh Chalobah, Levi Colwill e Marc Cucurella. No meio, a dupla Moisés Caicedo e Enzo Fernández fornecerá suporte para os atacantes Cole Palmer, Noni Madueke, Pedro Neto e Nicolas Jackson.

Já o West Ham, sob o comando do técnico Graham Potter, deve iniciar com Alphonse Areola no gol, tendo a seu favor defensores como Vladimir Coufal, Max Kilman e Konstantinos Mavropanos. O meio-campo deve contar com Tomás Souček, Edson Álvarez e o versátil Lucas Paquetá, apoiando os ataques de Mohammed Kudus e Jarrod Bowen.

Com todas essas informações em mão, os torcedores podem se preparar para um jogo cheio de emoções e possibilidades na Premier League.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.