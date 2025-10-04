Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Inglês

Líder da competição, Liverpool visita um Chelsea em momento de instabilidade em clássico válido pela 7ª rodada da Premier League em Stamford Bridge.

Um dos maiores clássicos do futebol inglês agita a 7ª rodada da Premier League 2025/26. Neste sábado, 4 de outubro, às 13h30 (de Brasília), o Chelsea recebe o Liverpool em Stamford Bridge, em um confronto que coloca frente a frente equipes em momentos distintos, mas ambas pressionadas por um bom resultado.

Como chega o Chelsea

Jogando em casa, o Chelsea, comandado por Enzo Maresca, busca uma vitória de peso para se reerguer na competição. A equipe ocupa apenas a 8ª posição na tabela, com 8 pontos, em uma campanha irregular de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Apesar de vir de uma vitória sobre o Benfica pela Champions League, o momento na liga nacional é preocupante, com duas derrotas consecutivas, o que aumenta a pressão por um resultado positivo diante de sua torcida.

Como chega o Liverpool

Do outro lado, o Liverpool de Arne Slot, embora líder do campeonato com 15 pontos, chega a Londres sob pressão. A equipe vem de duas derrotas seguidas, uma para o Crystal Palace na Premier League e outra para o Galatasaray na Champions League. Os Reds buscam uma vitória para provar que os tropeços recentes foram um acidente de percurso e para se consolidarem na primeira colocação, com o Arsenal apenas dois pontos atrás na tabela.

Onde assistir Chelsea x Liverpool

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV por assinatura e pelo serviço de streaming Disney+. O confronto promete ser um duelo tático intenso, com o Liverpool tentando impor seu estilo ofensivo e o Chelsea buscando explorar o fator casa para surpreender o líder.

Prováveis escalações

O técnico Enzo Maresca tem uma longa lista de desfalques no Chelsea, incluindo os suspensos Trevoh Chalobah e Mykhaylo Mudryk, além dos lesionados Cole Palmer, Levi Colwill e Wesley Fofana. No Liverpool, a ausência mais sentida é a do goleiro Alisson, que está no departamento médico.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Josh Acheampong, Benoît Badiashile e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, Facundo Buonanotte e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Alexander Isak e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.

