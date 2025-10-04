  • Escudo Atlético-MG
Futebol Europeu

Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Inglês

Líder da competição, Liverpool visita um Chelsea em momento de instabilidade em clássico válido pela 7ª rodada da Premier League em Stamford Bridge.

Publicado por: Minuto a Minuto em 04/10/2025 às 02:35 - Atualizado em 04/10/2025 às 02:35

Um dos maiores clássicos do futebol inglês agita a 7ª rodada da Premier League 2025/26. Neste sábado, 4 de outubro, às 13h30 (de Brasília), o Chelsea recebe o Liverpool em Stamford Bridge, em um confronto que coloca frente a frente equipes em momentos distintos, mas ambas pressionadas por um bom resultado.

Como chega o Chelsea

Jogando em casa, o Chelsea, comandado por Enzo Maresca, busca uma vitória de peso para se reerguer na competição. A equipe ocupa apenas a 8ª posição na tabela, com 8 pontos, em uma campanha irregular de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Apesar de vir de uma vitória sobre o Benfica pela Champions League, o momento na liga nacional é preocupante, com duas derrotas consecutivas, o que aumenta a pressão por um resultado positivo diante de sua torcida.

Como chega o Liverpool

Do outro lado, o Liverpool de Arne Slot, embora líder do campeonato com 15 pontos, chega a Londres sob pressão. A equipe vem de duas derrotas seguidas, uma para o Crystal Palace na Premier League e outra para o Galatasaray na Champions League. Os Reds buscam uma vitória para provar que os tropeços recentes foram um acidente de percurso e para se consolidarem na primeira colocação, com o Arsenal apenas dois pontos atrás na tabela.

Onde assistir Chelsea x Liverpool

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV por assinatura e pelo serviço de streaming Disney+. O confronto promete ser um duelo tático intenso, com o Liverpool tentando impor seu estilo ofensivo e o Chelsea buscando explorar o fator casa para surpreender o líder.

Prováveis escalações

O técnico Enzo Maresca tem uma longa lista de desfalques no Chelsea, incluindo os suspensos Trevoh Chalobah e Mykhaylo Mudryk, além dos lesionados Cole Palmer, Levi Colwill e Wesley Fofana. No Liverpool, a ausência mais sentida é a do goleiro Alisson, que está no departamento médico.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Josh Acheampong, Benoît Badiashile e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, Facundo Buonanotte e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Alexander Isak e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.

