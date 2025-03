Championship: Onde assistir ao duelo decisivo entre Bristol City e Norwich City

Na busca por uma vaga nos playoffs da Championship, Bristol City e Norwich City se enfrentam em um duelo crucial nesta sexta-feira, 14 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília). O palco do confronto será o Robins High Performance Centre, onde ambas as equipes esperam dar um passo importante rumo à Premier League na próxima temporada.

O Bristol City, atualmente na sétima posição, está a apenas dois pontos do G6, grupo que garante vaga nos playoffs. Com uma sequência recente positiva, os Robins venceram sete jogos, empataram seis e perderam apenas dois nas últimas rodadas. Já o Norwich City ocupa a 11ª posição e precisa reagir rapidamente para se aproximar do pelotão da frente.

Jogadores do Norwich – Fonte: Instagram/@norwichcityfc

Como chegam as equipes?

O Bristol City vem mostrando evolução na reta final do campeonato. Com 54 pontos, a equipe está próxima de alcançar o grupo dos seis primeiros colocados. A boa fase recente, com apenas duas derrotas nas últimas rodadas, dá esperança aos torcedores de que o time possa disputar os playoffs.

Por outro lado, o Norwich City enfrenta um momento mais complicado. Com 49 pontos, a equipe venceu apenas um dos últimos sete jogos, registrando quatro empates e duas derrotas. O técnico Johannes Thorup precisa encontrar soluções rápidas para reverter essa situação e manter vivo o sonho de acesso.

Qual é o retrospecto dos confrontos?

O histórico recente entre Bristol City e Norwich City favorece os Canários. Nos últimos 16 confrontos, o Norwich saiu vitorioso na maioria das vezes, enquanto o Bristol City conseguiu apenas duas vitórias. Este retrospecto pode influenciar o psicológico das equipes, mas cada jogo é uma nova história.

Quais são os desfalques e escalações prováveis?

O Bristol City terá desfalques importantes para o duelo. Ayman Benarous e Luke McNally estão fora da temporada devido a lesões no ligamento cruzado. Josh Campbell-Slowey e Ross McCrorie também são baixas significativas para a equipe.

O Norwich City chega com uma lista extensa de lesionados, incluindo Angus Gunn, Ben Chrisene, Gabriel Forsyth, George Long, Lewis Dobbin, Liam Gibbs, Marcelino Nunez e Matej Jurasek. Apesar disso, Joshua Sargent vive ótima fase e deve ser o destaque ofensivo, ao lado de Borja Sainz e Ante Crnac.

Escalações prováveis:

Bristol City: O’Leary; Tanner, Dickie, Vyner; Williams, Knight; Sykes, Hirakawa, Twine, Roberts; Armstrong.

O’Leary; Tanner, Dickie, Vyner; Williams, Knight; Sykes, Hirakawa, Twine, Roberts; Armstrong. Norwich City: Reyes; Fisher, Duffy, Cordoba, Doyle; Wright, McLean, Slimane; Crnac, Sargent, Sainz.

Qual é o prognóstico e onde assistir?

Apesar da boa fase do Bristol City, o Norwich City tem se saído melhor nos confrontos diretos e conta com um ataque perigoso. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas os visitantes podem surpreender. O jogo será transmitido ao vivo nos canais de esportes da Disney, permitindo que os fãs acompanhem cada momento deste confronto decisivo.

