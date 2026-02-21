Neste domingo (22), o estádio de Balaídos será o cenário de um duelo decisivo pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O Celta de Vigo recebe o Mallorca às 14h30 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com ambições opostas na temporada 2025/26.

Cenário e expectativas para o confronto

O jogo carrega um peso significativo para ambos os lados. Para os donos da casa, a vitória é fundamental para manter viva a disputa por uma vaga na UEFA Conference League e coroar uma temporada de evolução. Já o Mallorca entra em campo lutando pela sobrevivência, buscando sair da zona de rebaixamento. No primeiro turno, em agosto de 2025, as equipes empataram em 1 a 1, o que sugere um novo confronto equilibrado, apesar da distância na tabela.

Celta de Vigo busca consolidação europeia

Ocupando a 7ª colocação com 34 pontos, o Celta vive um momento competitivo, mas precisa superar a “síndrome do empate”. Com 10 igualdades na campanha — o maior índice entre os times da parte superior da tabela —, a equipe galega busca transformar o volume de jogo em vitórias concretas. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é somar três pontos para se firmar na briga por competições continentais.

Mallorca joga a vida contra o Z3

A situação dos visitantes é dramática. O Mallorca inicia a rodada na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento com 24 pontos. Com 12 derrotas acumuladas, o time das Ilhas Baleares precisa urgentemente pontuar fora de casa para não se distanciar dos rivais diretos na luta contra a degola. A expectativa é de uma postura aguerrida para tentar surpreender em Vigo.

Onde assistir a Celta de Vigo x Mallorca

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo de La Liga, a transmissão será realizada de forma exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.