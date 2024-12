Bundesliga movimenta 28 bi em direitos de transmissão

A Liga Alemã de Futebol realizou um leilão para definir os direitos de transmissão das suas competições de primeira e segunda divisões, conhecidas como Bundesliga. O evento, referente ao ciclo de quatro anos das temporadas de 2025/26 a 2028/29, arrecadou um total de 4,5 bilhões de euros, equivalente a cerca de 28 bilhões de reais.

Este montante representa um aumento de 84 milhões de euros em comparação com o ciclo anterior, sinalizando um incremento de 2% nas receitas de transmissão, mesmo em um cenário global onde a tendência é de queda nesses valores. Assim, a Deutscher Fußball-Bund (DFB) assegurou a estabilidade financeira de seus 36 clubes profissionais para o próximo período de quatro anos.

Principais Concessionários dos Direitos de Transmissão

A disputa pelos direitos de transmissão da Bundesliga levou à divisão dos contratos entre grandes nomes da mídia. Sky Deutschland e DAZN foram as selecionadas para dividir os direitos de transmissão pagos, enquanto a ARD continuará a ser a principal emissora de TV aberta, transmitindo a maioria dos jogos.

A presença dessas empresas acentua a atratividade e a relevância do futebol alemão no cenário global. Sky Deutschland e DAZN destacam-se por seu conteúdo esportivo diferenciado, com a DAZN priorizando transmissões online e a Sky oferecendo tanto TV por assinatura quanto digital.

Fatores que Mantêm a Bundesliga Atraente

Em um cenário de desvalorização dos direitos de transmissão globalmente, a Bundesliga obteve um resultado positivo. Vários fatores explicam esta tendência. Primeiramente, a Bundesliga é reconhecida por revelar jovens talentos e por seus jogos empolgantes e competitivos.

Além disso, o campeonato preserva sua atratividade com políticas que promovem competitividade entre os clubes e proximidade com os torcedores. O futebol alemão é famoso por seus ingressos acessíveis e por estádios modernos, garantindo experiências imersivas aos fãs.

Impactos nos Clubes Alemães

O sucesso do leilão traz benefícios diretos para os 36 clubes envolvidos. Com o aumento das receitas, eles poderão investir em infraestrutura, treinamento e desenvolvimento de jogadores. Este capital adicional também mantém a competitividade internacional dos clubes, facilitando reforços para competições europeias.

Com finanças mais fortes, os clubes podem ainda expandir suas categorias de base e programas sociais, promovendo um impacto positivo não só no futebol, mas também na comunidade.

Perspectivas da Bundesliga no Cenário Internacional

Com o êxito deste leilão, a Bundesliga se fortalece para o futuro. Ao manter a relevância no futebol europeu e global, continua atraindo investimentos e o interesse de grandes empresas de mídia mundialmente. Esse posicionamento não apenas beneficia o futebol alemão, mas também amplifica a visibilidade global da liga, consolidando sua marca no cenário internacional.

O contínuo apoio dos torcedores, aliado a uma administração eficaz e estratégias inovadoras de transmissão e engajamento, garantem que a Bundesliga permaneça uma das ligas mais competitivas e financeiramente sólidas do mundo.