Brest x Nantes: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Ligue 1

Embalado por duas vitórias, time da casa quer se firmar na parte de cima da tabela da Ligue 1, enquanto visitantes lutam para se afastar da zona de rebaixamento.
Embalado por duas vitórias consecutivas, o Brest recebe o Nantes neste sábado, 4 de outubro, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. O confronto acontece no estádio Francis-Le Blé, a partir das 14h (de Brasília), e coloca frente a frente equipes em momentos opostos: enquanto os donos da casa buscam se consolidar na parte de cima da tabela, os visitantes lutam para se afastar da zona de rebaixamento.
O Brest, comandado por Éric Roy, vive sua melhor fase na temporada. Após um início de campeonato irregular, a equipe engatou duas vitórias seguidas, contra Nice e Angers, e saltou para a 10ª posição, com 7 pontos (duas vitórias, um empate e três derrotas). O objetivo é aproveitar o fator casa para conquistar o terceiro triunfo consecutivo e sonhar com posições mais altas na classificação.
A situação do Nantes é mais delicada. Ocupando o 16º lugar com apenas 5 pontos, o time é o primeiro fora da zona de rebaixamento e precisa de um resultado positivo para respirar. A equipe não vence há três partidas pela Ligue 1 e vem de uma campanha de uma vitória, dois empates e três derrotas. Quebrar a sequência negativa fora de casa é o grande desafio para o elenco.
Para a partida, o técnico Éric Roy tem desfalques importantes no Brest, como Mama Baldé, Lucas Tousart e Justin Bourgault, todos lesionados. A provável escalação é: Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Magnetti, Martin, Camara; Del Castillo, Satriano e Le Douaron.
Pelo lado do Nantes, o treinador Luis Castro não poderá contar com o volante Francis Coquelin, também por lesão. A equipe deve ir a campo com: Lafont; Centonze, Castelletto, Pallois, Merlin; Chirivella, Douglas Augusto; Mollet, Sissoko, Simon; e Mohamed.
A partida entre Brest e Nantes terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming oficial da liga, o Ligue 1+. A plataforma, também conhecida como Ligue 1 Pass em alguns mercados internacionais, pode ter sua disponibilidade variando conforme a região. O apito inicial está marcado para as 14h (horário de Brasília).
