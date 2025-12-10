Nesta quinta-feira, 11, o Brann Stadion, em Bergen, na Noruega, será o palco de um confronto decisivo pela 6ª rodada da Liga Europa. O Brann Bergen recebe o Fenerbahçe às 17h (de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com campanhas espelhadas na competição continental. Separados apenas por uma posição na tabela, ambos os times buscam a vitória para garantir uma vaga mais confortável na próxima fase do torneio.

Situação no campeonato e expectativas

A partida é crucial para as ambições de ambos os times na Liga Europa. Com o novo formato da competição, que conta com uma fase de liga de 36 equipes, terminar entre os oito primeiros garante vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficam entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff para definir os outros classificados.

Com 8 pontos cada, Brann (19º) e Fenerbahçe (20º) estão situados exatamente na zona de classificação para a repescagem. Uma vitória é fundamental para se consolidar neste grupo e manter viva a esperança de buscar uma vaga direta. A imprensa turca reporta que a partida é vista como uma oportunidade de afirmação para o atacante Kerem Aktürkoğlu, que vive um momento de instabilidade e busca reconquistar a confiança da torcida. Em contrapartida, notícias recentes indicam um possível descontentamento do centroavante Youssef En-Nesyri, que poderia buscar uma transferência na próxima janela.

O fator casa e o equilíbrio do duelo

O time da casa entra em campo ocupando a 19ª colocação. Com uma campanha sólida de duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o Brann aposta no fator local. Jogando sob o frio norueguês e com o apoio de sua torcida, a equipe espera fazer valer o mando de campo para se distanciar dos rivais diretos.

Logo atrás, na 20ª posição, aparece o gigante turco. A equipe visitante possui exatamente o mesmo retrospecto do adversário. A igualdade nos números transforma este duelo em um autêntico “jogo de seis pontos”. Sem um histórico recente de confrontos diretos, a expectativa é de um jogo truncado, onde o Brann tentará impor intensidade física, enquanto o Fenerbahçe deve apostar na técnica individual para surpreender fora de casa.

Prováveis escalações e desfalques

O Brann, comandado por Freyr Alexandersson, deve manter sua formação 4-3-3. A equipe norueguesa lida com desfalques por lesão, como Niklas Jensen Wassberg e Sakarias Opsahl. Já no lado turco, o técnico Domenico Tedesco enfrenta uma lista maior de problemas: o atacante Jhon Durán está suspenso, enquanto nomes como Çağlar Söyüncü e Nélson Semedo figuram entre os lesionados.