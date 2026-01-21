Nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, o Brann Bergen recebe o FC Midtjylland em um confronto decisivo válido pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League. A partida será disputada no Brann Stadion, em Bergen, na Noruega, com início marcado para as 14h45 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem realidades distintas na competição continental: enquanto os visitantes brigam pela liderança, os donos da casa lutam para permanecer na zona de classificação aos playoffs.

Expectativas para o duelo nórdico

O encontro gera grande expectativa pela oposição de momentos vividos pelos clubes. O FC Midtjylland, sob o comando de Mike Tullberg, chega com o status de favorito devido à sua campanha sólida e um ataque eficiente. A equipe dinamarquesa busca a vitória para manter a perseguição ao líder e tentar garantir uma vaga direta nas oitavas de final, evitando a fase de mata-mata preliminar. Já para o Brann, treinado por Freyr Alexandersson, o jogo tem ares de final. Atuando em seus domínios, o time norueguês precisa urgentemente de um resultado positivo para não se complicar na tabela e manter vivas as chances de avançar na competição, especialmente após oscilações nas rodadas anteriores.

Brann tenta se firmar na zona de classificação

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade matemática de somar pontos. Atualmente na 22ª colocação com 8 pontos, o Brann Bergen ocupa uma posição de risco, situando-se no limite da zona que garante vaga para os playoffs da fase eliminatória (que vai do 9º ao 24º lugar). A campanha até o momento reflete essa instabilidade, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Diante de sua torcida, a equipe norueguesa sabe que qualquer tropeço pode custar a eliminação precoce nesta reta final da fase de liga. A inconsistência tem sido o maior adversário do Brann, que precisará encontrar equilíbrio entre defesa e ataque para superar um dos oponentes mais qualificados do torneio.

Midtjylland mira o topo da tabela

Do outro lado, o cenário é de ambição e conforto. O FC Midtjylland faz uma campanha de destaque, ocupando a vice-liderança da tabela geral com 15 pontos. Com um registro expressivo de cinco vitórias e apenas uma derrota, o time dinamarquês já provou sua força coletiva e organização tática.

O objetivo dos visitantes é claro: assegurar a classificação direta para as oitavas de final (reservada aos oito primeiros colocados). A solidez da equipe, que não registrou nenhum empate até agora, sugere uma postura ofensiva em busca dos três pontos, prometendo tornar o duelo em Bergen bastante movimentado.