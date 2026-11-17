A Bósnia venceu a Romênia de virada por 2 a 1 nesta terça-feira, 17, no Stadion Bilino Polje, em Zenica, em partida válida pela sexta rodada do Grupo D da Liga B da Nations League. Os visitantes saíram na frente logo no início, mas os donos da casa buscaram o empate ainda no primeiro tempo e garantiram a vitória na reta final do confronto.

Vantagem visitante e empate antes do intervalo

A partida começou com a Romênia abrindo o placar logo aos seis minutos. Daniel Birligea balançou as redes após receber assistência de Dennis Man. Apesar do revés inicial, a Bósnia, estruturada pelo técnico Barbarez em um esquema 4-2-3-1, manteve maior controle da posse de bola (56% contra 44%) ao longo do jogo. A insistência deu resultado aos 44 minutos, quando Benjamin Tahirovic marcou o gol de empate, levando o 1 a 1 para o vestiário.

Virada na reta final

O segundo tempo foi marcado por um duelo disputado e com trabalho para os goleiros Zlomislić, da Bósnia, e Hindrich, da Romênia, que terminaram a partida com quatro defesas cada. As duas equipes criaram oportunidades, refletidas no equilíbrio de finalizações totais (13 a 11 para os mandantes). Aos 82 minutos, a Bósnia conseguiu a virada: Esmir Bajraktarević marcou o segundo gol da equipe, com assistência de Kerim Alajbegovic.

Cartões e situação na tabela

A etapa final também concentrou todas as advertências da partida. A Bósnia recebeu três cartões amarelos, enquanto a Romênia, do técnico Hagi, foi punida com quatro amarelos. Com o resultado, a Bósnia chega a três vitórias nos últimos cinco jogos pela competição e alcança os 11 pontos no Grupo D da Liga B. Já a Romênia amarga sua quarta derrota nos últimos cinco compromissos no torneio e permanece com três pontos na tabela.