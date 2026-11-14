A Suécia venceu a Bósnia por 3 a 2 neste sábado, 14, na Strawberry Arena, em Solna, em partida válida pela quinta rodada da Uefa Nations League 2026/27. Os donos da casa construíram uma vantagem de três gols na etapa inicial, viram os visitantes descontarem no segundo tempo, mas garantiram o triunfo.

Com o resultado, a seleção sueca, que já era a primeira colocada do Grupo D da Liga B, chega a 13 pontos, enquanto a Bósnia permanece com oito.

Vantagem construída no primeiro tempo

Atuando no esquema 4-4-2 sob o comando do técnico Potter, a Suécia abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, com gol de Daniel Svensson após assistência de Anthony Elanga. Aos 11 minutos, Gyokeres ampliou a vantagem em cobrança de pênalti.

A equipe mandante chegou a ter um lance revisado aos 24 minutos, com o VAR confirmando um gol anulado da Suécia, mas conseguiu marcar o terceiro antes do intervalo: nos acréscimos, aos 47 minutos da etapa inicial, Gyokeres converteu mais um pênalti.

Reação visitante e números do jogo

A Bósnia, armada no 3-5-2 pelo técnico Barbarez, iniciou a reação logo no começo do segundo tempo. Aos 47 minutos, Armin Gigovic marcou o primeiro dos visitantes, aproveitando passe de Ermin Mahmić, que havia entrado na reta final do primeiro tempo na vaga de Tabakovic.

Aos 62 minutos, Sead Kolašinac fez o segundo da Bósnia, com assistência de Kerim Alajbegovic. Os visitantes terminaram a partida com 58% de posse de bola e 16 finalizações, exigindo cinco defesas do goleiro Johansson.

Do outro lado, a Suécia finalizou 13 vezes, e Zlomislić fez quatro defesas. O único cartão do jogo foi um amarelo para o sueco Gustaf Lagerbielke, aos 76 minutos.

Situação na tabela e próximos jogos

Contando este confronto, a Suécia mantém a invencibilidade na competição, somando agora quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A Bósnia, que era a segunda colocada antes da bola rolar, conhece a primeira derrota na atual edição do torneio, acumulando duas vitórias, dois empates e um revés em sequência recente.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 17 de novembro, pela Nations League: a Suécia visita a Polônia, enquanto a Bósnia recebe a Romênia.