A Romênia conquistou a primeira vitória na edição 2026/27 da Uefa Nations League ao superar a Polônia por 2 a 1, neste sábado, 14, na Arena Națională, em Bucareste. O confronto, válido pela quinta rodada do Grupo D da Liga B, marcou a recuperação dos donos da casa, que vinham de quatro derrotas consecutivas no torneio e somaram os primeiros três pontos na tabela.

VAR anula, mas Romênia reage rápido

Após um primeiro tempo sem gols e com apenas dois cartões amarelos distribuídos — um para cada lado —, a partida ganhou emoção na etapa final. Aos 15 minutos do segundo tempo, a Romênia chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado e o gol acabou anulado pelo VAR.

A frustração, no entanto, durou pouco. Aos 23 minutos, Alexandru Cicâldău abriu o placar para a equipe comandada pelo técnico Hagi. Logo em seguida, aos 27, Dennis Man ampliou a vantagem após receber assistência de Daniel Birligea, que havia entrado em campo apenas cinco minutos antes, na vaga de Florinel Coman.

Polônia desconta, mas não evita derrota

A Polônia, do técnico Urban, tentou impor o ritmo e terminou o jogo com maior posse de bola (55% a 45%) e mais finalizações totais (15 a 11). Contudo, os visitantes tiveram dificuldades na pontaria, acertando o alvo apenas três vezes, contra quatro dos romenos.

O gol polonês saiu aos 37 minutos da etapa final, marcado por Marcel Regula. Apesar da insistência e da vantagem em escanteios (7 a 4), a defesa romena segurou o resultado, com o goleiro Hindrich registrando duas defesas na partida, mesmo número de intervenções do polonês Drągowski.

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O duelo foi bastante disputado, refletido no número de faltas (21 a 16 para os mandantes) e nos cartões amarelos: cinco para a Romênia e dois para a Polônia.

Com o resultado, a Romênia, que entrou em campo na quarta colocação sem pontuar, chega a três pontos em cinco jogos, contabilizando agora uma vitória e quatro derrotas na competição. Já a Polônia, que iniciou a rodada no terceiro lugar, permanece com quatro pontos e um retrospecto de uma vitória, um empate e três derrotas.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 17, pela Nations League: a Romênia visita a Bósnia, enquanto a Polônia recebe a Suécia.