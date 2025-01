Bola de Ouro: Rodri rebate Cristiano Ronaldo sobre injustiça a Vini Jr

O volante Rodri, do Manchester City, disse ao jornal espanhol As ter ficado surpreso com a recente declaração de Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, de que o brasileiro Vinicius Júnior deveria ter vencido a Bola de Ouro, prêmio promovido pela revista francesa France Football. A declaração de CR7 foi dada durante a cerimônia de premiação do Globe Soccer Awards.

“Uma surpresa, realmente, porque ele sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio e, acima de tudo, como o vencedor é escolhido. Este ano, os jornalistas que votaram consideraram que eu deveria ganhar. Provavelmente, esses mesmos jornalistas foram os que em algum momento votaram para que ele ganhasse, e imagino que então ele concordaria”, afirmou o jogador, relembrando que as cinco conquistas do atacante português seguiram o mesmo critério. Ronaldo faturou o prêmio em 2008, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Na Bola de Ouro, Rodri levou a melhor sobre Vinicius Júnior e Bellingham, mas acabou derrotado posteriormente pelo rival brasileiro no Fifa The Best e no Globe Soccer Awards.

Durante a cerimônia do Globe Soccer Awards, CR7 deixou claro que o brasileiro também deveria ter levado a premiação francesa: “Na minha opinião, ele (Vinícius) merecia ganhar a Bola de Ouro. Foi injusto, eu digo isso aqui na frente de todo mundo”, acrescentou o capitão português, que ganhou o prêmio cinco vezes. Eles deram a bola para o Rodri, ele também merecia, mas acho que deveriam ter dado para o Vinícius porque ele ganhou a Liga dos Campeões”.

A Bola de Ouro é decidida com base em uma votação de um painel de jornalistas dos 100 países mais bem classificados na Fifa. Já o The Best se deu em um sistema de votação diferente, que leva em consideração as escolhas dos técnicos de todas as seleções nacionais, os capitães de todas as seleções nacionais, um jornalista de cada Federação e os votos do público.

O período designado para a avaliação foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024. Desse modo, o desempenho da temporada 2023/24, no modelo da Europa, entrou em consideração.

A temporada de Vini

Vinicius Júnior terminou a temporada em alta no Real Madrid. Principal jogador da equipe merengue, o atacante conduziu a equipe aos títulos do Campeonato Espanhol, da Champions League e da Supercopa da Espanha.

Com a camisa madridista, Vini somou 39 jogos, marcou 24 gols e deu nove assistências. Já pela seleção brasileira, foram 10 partidas com dois tentos e dois passes para gol.

Dessa forma, os números totalizam 49 jogos, 26 gols e 11 assistências, com maior influência na Liga dos Campeões. Na competição europeia, em 10 aparições, o brasileiro marcou seis vezes e assistiu os companheiros em quatro, sendo que seis das 10 participações aconteceram no mata-mata, com direito a uma bola na rede na final.

O ponto baixo do jogador em 2023/24 foi com a camisa do Brasil. Em momento de ausência de antigas referências, Vini não assumiu o posto e decepcionou, como na Copa América, torneio no qual esteve suspenso nas quartas de final, fase que marcou a eliminação da seleção brasileira.

