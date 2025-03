Bélgica x Ucrânia: confronto na Nations League – Onde assistir e análise completa

No dia 23 de março de 2025, as seleções de Bélgica e Ucrânia se enfrentarão em uma partida válida pela UEFA Nations League. O jogo está marcado para as 16h45, horário de Brasília, e será realizado no King Power at Den Dreef Stadion. Os torcedores poderão acompanhar a transmissão ao vivo pela Disney, que detém os direitos de exibição da competição.

Este confronto promete ser emocionante, já que ambas as equipes têm demonstrado um desempenho significativo ao longo do torneio. A Bélgica, conhecida por sua organização tática e jogadores talentosos, enfrentará a Ucrânia, que tem se destacado por sua resiliência e capacidade de surpreender adversários mais fortes.

Jogadores da Seleção da Ucrânia – Fonte: Instagram/@adidasukraine

Desempenho da Bélgica na Competição

Até o momento, a campanha da Bélgica na UEFA Nations League não tem sido das mais brilhantes. Em sete jogos disputados, a equipe conquistou apenas uma vitória, um empate e sofreu cinco derrotas. Com uma média de 0.57 pontos por jogo, a Bélgica marcou sete gols e sofreu doze, o que resulta em uma média de 1 gol marcado e 1.71 gols sofridos por partida.

Nos últimos confrontos, a Bélgica enfrentou adversários de peso, como Itália e França, e não conseguiu obter resultados positivos. A equipe busca agora uma recuperação na competição, contando com o talento de seus jogadores para superar a Ucrânia e melhorar sua posição na tabela.

Como está a Ucrânia na UEFA Nations League?

A Ucrânia, por sua vez, apresenta uma campanha mais consistente na competição. Em sete partidas, a equipe conquistou três vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas. Com uma média de 1.57 pontos por jogo, a Ucrânia marcou onze gols e sofreu nove, o que demonstra um equilíbrio entre ataque e defesa.

O time ucraniano tem se mostrado competitivo, conseguindo resultados importantes que o colocam em uma posição mais confortável na tabela. A equipe busca manter o bom desempenho e conquistar mais uma vitória contra a Bélgica, consolidando sua posição na competição.

O que esperar do jogo entre Bélgica e Ucrânia?

O confronto entre Bélgica e Ucrânia promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar suas campanhas na UEFA Nations League. A Bélgica, jogando em casa, terá o apoio de sua torcida, o que pode ser um fator motivacional importante. Já a Ucrânia, com um desempenho mais sólido até o momento, buscará explorar as fragilidades do adversário para sair com um resultado positivo.

Os torcedores podem esperar um jogo disputado, com chances de gol para ambos os lados. A transmissão ao vivo pela Disney permitirá que os fãs acompanhem cada lance e torçam por suas seleções favoritas. Será uma oportunidade para ver em campo alguns dos melhores jogadores do futebol europeu, em um duelo que promete fortes emoções.

