Bayer Leverkusen x Bochum: Onde assistir ao duelo decisivo na Bundesliga

Bayer Leverkusen enfrenta o Bochum nesta sexta-feira, 28 de março de 2025, em um confronto importante pela 27ª rodada da Bundesliga. A partida será realizada na Leverkusen Arena, com início às 16h30, horário de Brasília. O jogo será transmitido ao vivo pela CazéTV e OneFootball, oferecendo aos torcedores a oportunidade de acompanhar cada lance.

Qual é a situação do Bayer Leverkusen na competição?

Comandado por Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen tem se destacado na competição, ocupando a segunda posição na tabela, atrás apenas do Bayern de Munique. A equipe soma 16 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas em 26 partidas, demonstrando uma campanha sólida e consistente.

Quais são as expectativas para a escalação do Bayer Leverkusen?

Para o confronto contra o Bochum, Xabi Alonso pode optar por rodar o elenco, considerando a proximidade da semifinal da Copa da Alemanha. No entanto, o técnico enfrenta desafios com algumas baixas por lesão. Entre os jogadores indisponíveis estão Wirtz, Tapsoba, Belocian, Terrier, Hermoso e Tella. A provável escalação do Leverkusen inclui Hradecky no gol, com Tah, Andrich e Hincapié formando a linha defensiva. No meio-campo, Frimpong, Palacios, Xhaka e Grimaldo devem ser os escolhidos, enquanto Adli, Buendía e Schick completam o ataque.

Onde assistir Bayer Leverkusen x Bochum?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Bayer Leverkusen e Bochum através das plataformas de streaming OneFootball e CazéTV, que transmitirão a partida ao vivo. O jogo promete ser emocionante, com o Leverkusen buscando reduzir a diferença de pontos para o líder Bayern de Munique e manter suas chances de título vivas.

Como está o momento do Bayer Leverkusen na temporada?

O Bayer Leverkusen está a seis pontos do líder Bayern de Munique e ainda sonha em defender seu título da Bundesliga. Para isso, a equipe precisa de uma reta final praticamente perfeita na competição. Além da Bundesliga, o clube também está na disputa pela Copa da Alemanha, onde já alcançou a semifinal. Nos últimos jogos, o Leverkusen teve resultados variados, incluindo uma vitória emocionante por 4 a 3 contra o Stuttgart e uma derrota por 2 a 0 para o Bayern de Munique.

