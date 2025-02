Bayer Leverkusen fecha com nova fornecedora de uniformes

O Bayer 04 Leverkusen anunciou um novo capítulo em sua jornada esportiva com a assinatura de um contrato de fornecimento de material esportivo com a New Balance. A parceria, que tem início na temporada 2025-2026, foi formalmente anunciada no dia 13 de fevereiro de 2025. Este acordo abrange todos os times do clube, desde as categorias de base até os profissionais masculinos e femininos.

A inclusão de um contrato com o Bayer 04 Leverkusen representa a primeira vez que a New Balance se associa a um time da primeira divisão do futebol alemão. A colaboração não se limita apenas ao futebol; a divisão de atletismo do TSV Bayer 04 Leverkusen também fará parte deste acordo, com um início já programado para os Campeonatos Alemães Indoor em Dortmund.

Leverkusen, de Xabi Alonso, faturou o título alemão com 28 vitórias e seis empates – Ina Fassbender/AFP

O que a parceria traz para ambas as marcas?

Fernando Carro, CEO do Bayer 04 Leverkusen, descreveu a parceria como um passo significativo para ambas as partes. Segundo ele, unir-se à New Balance representa um marco na evolução do clube. Ele destacou o entusiasmo em poder ingressar em uma parceria estratégica que irá beneficiar jogadores e torcedores.

Markus Breglec, diretor de marketing e inovação do clube, destacou a união de forças com a New Balance como uma oportunidade de desenvolver produtos inovadores. Esta colaboração visa ampliar não apenas o alcance da marca Leverkusen, mas também consolidar a New Balance como uma presença significativa no futebol alemão.

Como a New Balance vê esta colaboração?

Andrew McGarty, diretor global de marketing esportivo de futebol da New Balance, sublinhou a importância deste contrato no contexto de expansão da marca no futebol global. Ele enfatizou o comprometimento da empresa com o esporte e o valor de se aliar a um dos clubes mais competitivos do mundo. A expectativa é que essa relação traga benefícios duradouros e impulsione a marca dentro do cenário europeu.

Quais são os benefícios esperados para os torcedores?

A parceria entre o Bayer 04 Leverkusen e a New Balance não se limita aos jogadores em campo. Torcedores também serão agraciados com uma linha de produtos lifestyle, ampliando as opções de merchandise disponíveis. Esta coleção visa engajar ainda mais a base de fãs, com produtos que representam o espírito e a identidade do clube, enquanto oferecem a qualidade e o design característicos da marca de material esportivo.

Ao final, essa colaboração entre duas marcas globais promete ser benéfica para todos os envolvidos. Seja para os atletas que ganharão novos equipamentos de alta qualidade, seja para os torcedores que terão acesso a novas opções de produtos, a parceria entre o Bayer 04 Leverkusen e a New Balance tem tudo para ser um sucesso no mundo do futebol.