Barcelona x Leganés: horário, escalações e onde assistir

Após uma vitória empolgante contra o Borussia Dortmund fora de casa na Champions League, o Barcelona volta suas atenções para a LaLiga. Neste domingo, 15 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), o Barça enfrenta o Leganés em busca de manter a liderança na 17ª rodada.

O início de temporada sob o novo comando de Hansi Flick animou os torcedores do Barcelona. Contudo, uma sequência desafiadora, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, permitiu a aproximação dos rivais Real Madrid e Atlético de Madrid. O Barcelona, com 38 pontos, poderá ver o Real Madrid (com 36 pontos) assumir a liderança temporária neste sábado, caso vençam o Rayo Vallecano.

Local do Confronto com o Leganés

Barcelona e Leganés se enfrentam no Estádio Olímpico Lluís Companys. Este é um dos últimos jogos do Barça em um estádio alternativo, pois o clube planeja retornar ao Camp Nou em fevereiro de 2025, ainda que com capacidade reduzida. A mudança temporária ocorre para que o Camp Nou passe por reformas e melhorias, visando uma melhor experiência para os torcedores.

Transmissão do Jogo Barcelona x Leganés

Os fãs de futebol no Brasil poderão assistir ao jogo entre Barcelona e Leganés pelo serviço de streaming Disney+ Premium, que transmite a partida com exclusividade neste domingo, 15 de janeiro, às 17h (horário de Brasília).

Desfalques nas Equipes

O Barcelona terá algumas ausências importantes. Raphinha será poupado após sentir dores no triunfo sobre o Borussia Dortmund. Ansu Fati é dúvida devido a questões físicas, enquanto Marc Bernal, Andreas Christensen e o goleiro Ter-Stegen também estão indisponíveis, sendo ausências críticas para Hansi Flick.

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casadó; Yamal, Dani Olmo, Ferrán Torres; Lewandowski

Por parte do Leganés, o técnico Borja Jiménez não contará com Valentin Rosier, suspenso. Enric Franquesa e Dani Raba estão fora devido a lesões, e Darko Brasanc ainda é dúvida por desconforto muscular.

Leganés: Dimitrovic; Alti, González, Nastasic, Hernández; Tapia, Neyou; García, Óscar Rodríguez, Cissé; Fuent

Motivação Extra para o Barcelona

Apesar dos desafios defensivos recentes, a vitória sobre o Borussia Dortmund deu um estímulo moral ao Barcelona. Este incremento na confiança pode ser crucial para que o Barça reforce seu favoritismo e conquiste mais três pontos contra o Leganés, buscando consolidar sua liderança e afastar as ameaças dos principais rivais, Real Madrid e Atlético de Madrid.