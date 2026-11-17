A Áustria pressionou, mas não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 contra Israel nesta terça-feira, 17, em duelo válido pela sexta rodada da UEFA Nations League. Apesar do amplo domínio nas ações ofensivas e na posse de bola, os austríacos saíram atrás no placar e precisaram buscar a igualdade na etapa final, chegando a ter a virada frustrada pela arbitragem de vídeo.
Eficiência de Israel e volume austríaco
Postada no esquema 3-4-2-1 sob o comando de Ben Shimon, a seleção de Israel adotou uma postura defensiva. A Áustria, por sua vez, controlou 60% da posse de bola e acumulou 19 finalizações ao longo da partida, contra apenas três dos mandantes. No entanto, a eficiência falou mais alto no primeiro tempo. Aos 36 minutos, em uma de suas raras chegadas, Israel abriu o placar com Dor Peretz, que contou com assistência de Eli Dasa para balançar a rede.
Empate e intervenção do VAR
Na volta do intervalo, o técnico Ralf Rangnick promoveu três alterações de uma vez na equipe austríaca para intensificar a busca pelo resultado. A insistência funcionou aos 62 minutos, quando Sasa Kalajdzic marcou e deixou tudo igual. Pouco depois, aos 66 minutos, a Áustria chegou a balançar a rede novamente, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. Para segurar o resultado, Israel viu seu goleiro trabalhar: exigido pelo ataque adversário, Daniel Peretz terminou o jogo com cinco defesas realizadas.
Situação na tabela
Com o resultado, a Áustria, que entrou em campo na liderança do Grupo C da Liga B, chega a 12 pontos e mantém sua invencibilidade na competição, somando agora duas vitórias e três empates em seus últimos cinco jogos. Já Israel, que iniciou a rodada na quarta posição, vai a quatro pontos. A equipe segue sem vencer no torneio, acumulando quatro empates consecutivos e uma derrota na sequência recente.