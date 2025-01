Atlético de Madrid x Mallorca: horário, escalações e onde assistir

O Atlético de Madrid recebe o Mallorca em um duelo significativo pela 22ª rodada da LaLiga, neste sábado (1º), às 14h30, no estádio Riyadh Air Metropolitano. Este confronto é crucial para ambas as equipes que buscam alcançar metas distintas nesta temporada competitiva. A partida promete trazer muita emoção e será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+ Premium, além do acompanhamento em tempo real pelo CNN Esportes.

Com o técnico Diego Simeone no comando, o Atlético de Madrid busca consolidar sua posição na parte superior da tabela. O time colchonero está atualmente em segundo lugar com 45 pontos, apenas quatro pontos atrás do líder Real Madrid. Por outro lado, a equipe do Mallorca, liderada por Jagoba Arrasate, ocupa a sexta colocação, com 30 pontos, e busca manter sua boa fase para sonhar com uma vaga nas competições europeias.

Qual o Desempenho do Atlético de Madrid na Temporada?

Na atual temporada da LaLiga, o Atlético de Madrid apresenta uma campanha sólida. Com um total de 13 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, a equipe tem se mostrado um forte concorrente ao título. O estilo de jogo implementado por Simeone tem sido um dos pilares para o sucesso da equipe, que conta com um elenco bem equilibrado entre defesa e ataque.

A sólida defesa do Atlético é um dos seus grandes trunfos, tendo sofrido poucos gols até agora. Além disso, jogadores-chave têm se destacado em momentos decisivos, contribuindo significativamente para o desempenho geral do time. A consistência do time será crucial para manter a pressão sobre o principal rival, o Real Madrid, na corrida pelo título da liga.

Como o Mallorca Surpreende no Campeonato?

O Mallorca, sob a liderança de Jagoba Arrasate, tem surpreendido nesta temporada. Ocupando a sexta posição, a equipe soma 30 pontos e vê a possibilidade de participação em competições europeias como uma meta tangível. O estilo de jogo rápido e a habilidade de aproveitar contra-ataques têm sido diferenciais importantes para o sucesso do time.

A capacidade de surpreender adversários mais fortes fez do Mallorca um nome a ser respeitado na liga. O técnico Arrasate tem conseguido extrair o melhor de seus jogadores, que mostraram resiliência em partidas complicadas. A continuidade desse desempenho poderá trazer frutos ainda mais significativos à medida que o campeonato avança.

Qual é o Significado Deste Jogo para as Equipes?

Para o Atlético de Madrid, este jogo representa a chance de reduzir a distância para o líder da LaLiga e afirmar sua intenção de lutar pelo título até o final. Cada ponto é vital, especialmente em partidas contra equipes bem posicionadas como o Mallorca. A vitória é considerada crucial para manter o ritmo dos rivais e fortalecer a moral da equipe.

Para o Mallorca, o confronto contra uma equipe de alto calibre oferece a oportunidade de solidificar sua posição na parte superior da tabela. Uma vitória significaria não apenas pontos importantes, mas também um impulso moral significativo contra adversários diretos na corrida por vagas em competições europeias. Assim, o jogo é uma oportunidade de ouro para testar o potencial do time diante de um adversário fortemente estabelecido.

