Atalanta x Real Madrid: horário, escalações e onde assistir

No embate da fase de liga da UEFA Champions League 2024/25, Atalanta e Real Madrid se encontram em um dos jogos mais aguardados. As duas equipes vivem momentos distintos na temporada: o Real Madrid, mesmo após vencer a Supercopa da UEFA, enfrenta desafios em LaLiga e na Champions, enquanto a Atalanta lidera a Serie A Italiana e busca se redimir da derrota na Supercopa.

A partida acontecerá no Gewiss Stadium, também conhecido como Stadio Atleti Azzurri D’Italia, em Bérgamo. Com capacidade para mais de 24 mil torcedores, o estádio promete estar lotado, com a torcida italiana buscando impulsionar o time rumo à classificação para as fases eliminatórias da competição europeia.

Transmissão de Atalanta x Real Madrid

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Brasil e pela plataforma de streaming Max, com início às 17h (horário de Brasília). Também estará disponível em canais de diferentes países, permitindo que fãs globais acompanhem este duelo emocionante.

Retrospectiva e Perspetivas do Confronto

Segundo o portal oGol, Atalanta e Real Madrid se enfrentaram três vezes, com o clube espanhol vencendo todas. Contudo, a Atalanta vive um ótimo momento nesta temporada, trazendo uma nova expectativa para a partida.

O Real Madrid sofre com lesões de peças-chave como Vinicius Júnior, Éder Militão e Rodrygo, pressionando Carlo Ancelotti a encontrar soluções. A Atalanta, por sua vez, tem menos desfalques, com Juan Cuadrado e Gianluca Scamacca fora devido a lesões.

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; de Roon, Ederson, Bellanova, Ruggeri, Pasalic; De Ketelaere (Retegui), Lookman.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Valverde, Modric, Bellingham (Ceballos); Güler, Brahim Díaz, Mbappé.

Expectativas para o Confronto

A Atalanta se destaca como uma das equipes mais constantes da Europa atualmente. Jogando em casa com uma formação sólida, La Dea tende a ter leve vantagem sobre o irregular Real Madrid.

Os fãs aguardam para ver se a Atalanta conseguirá finalmente vencer o gigante espanhol ou se o Real Madrid mostrará sua característica resiliência e qualidade em momentos difíceis.