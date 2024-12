Aston Villa x Manchester City: horário, escalações e onde assistir

No próximo sábado, 21, às 9h30 (horário de Brasília), Aston Villa e Manchester City se enfrentam em um embate essencial na 17ª rodada da Premier League 2024/25. O Villa Park será o palco deste duelo, em que o Aston Villa, sétimo colocado com 25 pontos, tentará se reestabelecer no G-4. Enquanto isso, o Manchester City, atualmente em quinto com 27 pontos, busca melhorar seu rendimento após uma sequência irregular de jogos.

O Aston Villa tem enfrentado altos e baixos nesta temporada, dificultando sua ascensão na tabela. Figuras como Rogers, com quatro assistências, desempenham papéis cruciais no ataque. Diego Carlos, na defesa, e o atacante Durán, que disputa vaga com Watkins, são fundamentais na tentativa do Villa de encarar o poderoso City de igual para igual.

Desafios Atuais do Manchester City na Premier League

Cercado por uma crise sob o comando de Guardiola, o Manchester City conquistou apenas uma vitória nos últimos onze jogos. A derrota recente para o Manchester United destacou suas dificuldades, mas com Haaland (13 gols) permanecendo uma potente ameaça ofensiva, e o retorno de jogadores-chave como Rico Lewis e De Bruyne, os Citizens estão focados em recuperar terreno.

Possíveis Escalações e Táticas do Jogo

O Aston Villa deve entrar em campo com Dibu Martínez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Digne (ou Maatsen); Onana e Tielemans; Cash, McGinn e Rogers apoiando Durán (ou Watkins) no ataque. Já o Manchester City provavelmente utilizará Ederson; Walker, Rúben Dias, Gvardiol e Rico Lewis na defesa; Gündogan no meio, com Savinho, Bernardo Silva, De Bruyne e Matheus Nunes; e Haaland no ataque.

Expectativas para Aston Villa contra Manchester City

Espera-se um encontro cheio de emoções, com ambos os times preparados para oferecer um espetáculo de alta intensidade, típico da Premier League. Enquanto o Aston Villa procura capitalizar sobre a fase atual do City, os Citizens buscam reabilitação, prometendo estratégias astutas e momentos de talento individual e inspiração no jogo.