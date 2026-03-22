O Lyon segue em crise no futebol francês. O atacante brasileiro Endrick contribuiu com uma assistência, mas sua equipe foi derrotada de virada, por 2 a 1, pelo Monaco, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Francês, no Groupama Stadium, neste domingo, 22.

Convocado pela seleção brasileira que enfrentará França e Croácia na próxima data Fifa, Endrick deu o passe para o gol de Pavel Sulc e ainda criou as melhores chances do Lyon.

Na segunda etapa, Endrick teve a chance de matar o jogo aos 11 minutos. O brasileiro finalizou cruzado e até superou o goleiro, mas Jordan Teze salvou o gol em cima da linha. No entanto, na etapa final, o Monaco virou o jogo com gols de Maghnes Akliouche e Folarin Balogun, de pênalti.

Os números da crise do Lyon

O Lyon não vence uma partida há mais de um mês. O último triunfo na Ligue 1 foi em 15 de fevereiro, 2 a 0 sobe o Nice. Desde então, acumulou derrotas para Strasbourg e Olympique, empates com Paris FC e Le Havre, além da eliminação para o Celta de Vigo na Liga Europa, e da derrota deste domingo para o Monaco.

Com 47 pontos, o time é o quarto colocado da Ligue 1. O PSG é o líder com 60, seguido por Lens (59) e Olympique de Marselha (50).