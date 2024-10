Arsenal x Liverpool: horários e onde assistir ao jogo da Premier League

A Premier League destaca um embate eletrizante entre duas forças do futebol inglês: Arsenal e Liverpool. O encontro está marcado para o este domingo, 27, às 13h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Ambas as equipes carregam consigo histórias singulares nesta nona rodada do campeonato, prometendo um espetáculo para torcedores ao redor do globo.

O Arsenal, comandado por Mikel Arteta, tenta recuperar o bom desempenho após uma vitória sofrida sobre o Shakhtar Donetsk na Champions League, enquanto busca reagir no campeonato doméstico após uma derrota contra o Bournemouth na última rodada. O Liverpool, sob a liderança de Arne Slot, tem mantido uma campanha excepcional, liderando o campeonato inglês e brilhando na Champions League.

Impacto dos desfalques nas equipes

O Arsenal enfrenta dificuldades com a ausência de jogadores cruciais. O zagueiro William Saliba está suspenso por um cartão vermelho, o que força Arteta a ajustar sua defesa. Além disso, as ausências esperadas de Odegard, Tierney e Tomiyasu aumentam a pressão sobre a equipe, com Ricardo Calafiori como dúvida devido a um problema físico recente.

No Liverpool, os desfalques não são menos preocupantes. Harvey Elliott, Alisson, Federico Chiesa e Diogo Jota estão fora, obrigando Slot a utilizar todo o elenco disponível para manter a trajetória vitoriosa. Apesar das ausências significativas, o time continua focado em utilizar todo o seu potencial.

Expectativas para o confronto no Emirates

Nos confrontos entre Arsenal e Liverpool, a expectativa é sempre de um jogo rápido e competitivo. O Arsenal, atualmente na terceira colocação com 17 pontos, busca diminuir a diferença para o líder Liverpool, que acumula sete vitórias em oito jogos. Ambos os treinadores pretendem adotar estratégias específicas para otimizar suas chances, mesmo com os desfalques.

Arsenal : David Raya; Ben White, Jakub Kiwior (Thomas Partey), Gabriel Magalhães e Zinchenko; Havertz, Rice e Merino; Sterling, Gabriel Jesus e Trossard.

: David Raya; Ben White, Jakub Kiwior (Thomas Partey), Gabriel Magalhães e Zinchenko; Havertz, Rice e Merino; Sterling, Gabriel Jesus e Trossard. Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Jones, Gravenberch e Szoboszlai; Salah, Núñez e Gakpo.

Possíveis resultados e transmissão ao Vivo

Este jogo é crucial para moldar a dinâmica futura da tabela da Premier League, com os times plenamente cientes da importância dos três pontos. A partida será um duelo tático, com desafios tanto ofensivos quanto defensivos de ambos os lados. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções ao vivo nos canais ESPN e Disney+.

Com a arbitragem de Anthony Taylor, espera-se um jogo justo e emocionante, fiel à histórica rivalidade entre essas duas equipes. A análise pós-jogo deverá focar nas estratégias de Arteta e Slot, além do impacto das ausências e da atuação dos substitutos na balança de forças em campo.