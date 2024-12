Mbappé volta a marcar, Real Madrid bate o Getafe e pressiona pela liderança

O Real Madrid conquistou uma vitória crucial contra o Getafe, vencendo por 2 a 0 no Santiago Bernabéu. Esse resultado elevou os merengues na classificação da LaLiga, deixando-os a apenas um ponto do líder Barcelona. O jogo começou equilibrado, mas o Real Madrid quebrou o empate com um pênalti convertido por Jude Bellingham.

Esta vitória solidificou a terceira sequência de triunfos consecutivos do Real Madrid na competição, reduzindo drasticamente a distância que antes era de nove pontos para o Barcelona. Com Bellingham e Kylian Mbappé liderando a equipe, o Real Madrid está empenhado em recuperar a liderança da LaLiga e encarar próximos desafios.

Desempenho do Real Madrid Contra o Getafe

O jogo não foi fácil para o Real Madrid, que dominou a posse de bola no primeiro tempo, mas teve dificuldades para criar chances de gol. A situação mudou quando Allan Nyom cometeu um pênalti em Rüdiger, permitindo que Bellingham marcasse aos 30 minutos. Isso aliviou a tensão do time merengue.

Logo em seguida, Bellingham exibiu sua habilidade ao dar uma assistência para Mbappé, que marcou aos 38 minutos. Essa jogada aumentou a vantagem do Real e restaurou a confiança de Mbappé após seu erro na Champions League contra o Liverpool.

Importância da Vitória para o Real Madrid

Esse triunfo não só mantém acesa a esperança do Real Madrid em ultrapassar o Barcelona, como também aumenta a moral do time em um momento vital da temporada. Com a diferença em apenas um ponto e um jogo a menos, a pressão sobre o Barcelona cresce.

A atuação impressionante de Bellingham e Mbappé também indica que o time está em boa forma, o que é crucial para os desafios futuros. A vitória permite ao Real Madrid focar no próximo duelo contra o Athletic Bilbao, um teste que avaliará sua resistência e capacidade de manter a sequência positiva.

Próximos Passos para Real Madrid e Getafe

O Real Madrid se concentra agora no Athletic Bilbao, conhecido por sua resistência, especialmente em casa, no estádio San Mamés. Este jogo, parte da 19ª rodada, será um desafio para os merengues, que buscam manter a boa fase e aumentar a pressão sobre o Barcelona na disputa pelo título.

O Getafe, próximo à zona de rebaixamento, enfrentará o Espanyol em um jogo crucial. Este confronto direto será decisivo para definir o futuro do Getafe na tabela, ajudando-os a se afastar das últimas posições e a garantir sua permanência na elite do futebol espanhol.

