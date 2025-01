AO VIVO: Liverpool x Manchester United pela 20ª rodada da Premier League

Em um jogo de completos opostos na temporada, o Liverpool recebe o Manchester United em Anfield, pela 20ª rodada da Premier League. O time da casa é o líder da competição e vem no seu melhor momento dos últimos anos, enquanto o Manchester United não parece enxergar luz no fim do túnel.

Publicidade

Liverpool x Manchester United minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.