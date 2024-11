AO VIVO: Espanha x Suíça pela 6ª rodada da Nations League

A seleção da Espanha vai receber a Suíça pela 6ª rodada da Nations League, em um grupo praticamente decidido neste momento. Com 13 pontos, a Espanha já se garantiu na próxima fase, enquanto a Suíça enfrenta a última colocação do grupo, com apenas 2 pontos.

Espanha x Suíça minuto a minuto

