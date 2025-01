Ancelotti descarta Vini Jr. na Arábia Saudita: ‘Ele quer ficar no Real’

Vinicius Júnior segue no Real Madrid, pelo menos é o que acredita Carlo Ancelotti. O técnico da equipe espanhola foi questionado sobre a permanência do atacante brasileiro em meio ao interesse dos clubes sauditas. As propostas poderiam girar em torno de R$ 2 bilhões.

“Eu posso te dizer que Vinicius Jr. quer ficar aqui e ganhar títulos com o Real Madrid… Eu entendo tudo, no futebol eu entendo tudo. Entendi quando o Kroos quis se aposentar. E isso foram poucos que fizeram. Essas decisões são individuais. Já disse, eu o vejo feliz, com vontade de ficar aqui e ganhar títulos com o Real Madrid. Creio que escolherá a glória”, disse Ancelotti, questionado em coletiva de imprensa.

Uma possível saída de Vini Jr. do Real Madrid tem sido ventilada pelos jornais europeus em meio ao interesse saudita no atleta. O Marca, da Espanha, definiu como “incógnita” sobre sua permanência.

O PIF (fundo saudita) acredita que poderia contratar Vini Jr. para atuar em uma das grandes equipes do país e se tornar embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será disputado na Arábia Saudita.

De acordo com informações do jornalista Ben Jacobs, a proposta saudita poderia bater o recorde de Neymar no PSG e tornar Vini o jogador mais caro da história. Os valores são de 350 milhões de euros, acima dos 2 bilhões de reais.

O Contrato de Vinicius Jr. com o Real Madrid vai até 2027 e tem uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros, cerca de 6,4 bilhões de reais.