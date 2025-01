Ancelotti aponta culpado por crise no Real Madrid

O Real Madrid enfrenta um período complexo após a amarga derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha de 2025. A vitória do rival por 5 a 2 não só destacou o triunfo dos adversários como também expôs questões internas dos merengues que precisam ser resolvidas. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Celta de Vigo pela Copa do Rei, uma nova chance de recuperação.

Publicidade

Em coletiva pré-jogo, o técnico Carlo Ancelotti compartilhou sua frustração com a recente performance contra o Barcelona. Ele apontou principalmente falhas no setor defensivo, sugerindo a vontade de reformular aspectos estruturais do elenco.

“A falta de comprometimento é coletiva, não é um comprometimento individual. A avaliação da partida tem sido um péssimo plano defensivo em todas as linhas. Nada mais a acrescentar. Tenho que esclarecer uma coisa. Isto é uma conferência de imprensa e não um debate, eu faço o debate com a comissão técnica e os meus jogadores. Abrir um debate aqui não me parece o local mais adequado. E não sigo a onda de críticas, sei quem eu sou e não me deixo levar pelo aceno, porque senão “um dia você é o melhor e outro dia você é o mais burro”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Qual o impacto da derrota na Supercopa?

A derrota na Supercopa impacta psicologicamente e esportivamente o Real Madrid. Ancelotti descreveu o resultado como um retrocesso na temporada. Mesmo com o revés, mantém confiança nos jogadores, salientando que o time está bem nas outras competições. Ele enfatiza a importância de prosseguir, avaliando os contratempos sem desespero.

Quais problemas Ancelotti identifica?

Ancelotti destacou a falta de comprometimento coletivo como principal falha na derrota. Ele sublinhou a abordagem defensiva inadequada, crucial, sobretudo no primeiro tempo. A equipe apresentou um plano defensivo deficiente, segundo ele, revelando a necessidade de ajustes profundos.

Publicidade

Como Ancelotti lida com críticas e especulações?

Ancelotti também comentou sobre a condução das perguntas dos jornalistas. Ele mostrou descontentamento com as críticas da imprensa espanhola e deixou claro que não se abala com opiniões externas. “Eu discuto com a comissão técnica e meus jogadores”, afirmou, descartando a ideia de abrir o debate na coletiva.

Quais os próximos passos para o Real Madrid?

O Real Madrid está em fase de reorganização e correção de rumo. A equipe precisa focar nas competições restantes, com a Copa do Rei sendo uma oportunidade crucial para retomar as vitórias. Ancelotti continua a fortalecer a confiança no grupo atual, buscando aperfeiçoar os jogadores e corrigir os erros recentes. Resiliência e estratégia serão fundamentais para o futuro dos merengues.