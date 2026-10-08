O capitão da seleção suíça, Granit Xhaka, foi condenado ao pagamento de uma multa suspensa por conta da falsificação de um certificado de vacinação contra a Covid-19. O valor estipulado foi de 150 mil francos suíços (cerca de R$ 901,6 mil).

A penalidade imposta pela Promotoria de Lucerna, porém, foi concedida em caráter condicional. Isso significa que o meio-campista não precisará desembolsar o montante estipulado desde que não cometa novas infrações durante um período de prova de dois anos estabelecido pela Justiça.

“Há algumas semanas, falei pessoalmente aqui e disse que assumo a responsabilidade pela minha decisão”, escreveu Xhaka em suas redes sociais.

Impacto esportivo e afastamento anterior

Os desdobramentos da investigação provocaram efeitos esportivos na trajetória do atleta. O meio-campista chegou a ser afastado temporariamente da seleção nacional, desfalcando a equipe em quatro compromissos válidos pela Liga das Nações. O jogador colaborou com as autoridades suíças ao longo das etapas do processo legal.